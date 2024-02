Daily Mail: Принц Хари се срещна с болния си баща, но така и не се видя с брат си

П ринц Хари „би се радвал да се срещне“ с брат си принц Уилям, но вместо това трябваше да прекара нощта в лондонски хотел след 45-минутна среща с болния си от рак баща, крал Чарлз III, съобщи британският таблоид Daily Mail, цитиран от неназован източник.

Изданието отбелязва, че Хари скоро ще се върне в Лос Анджелис при семейството си.

