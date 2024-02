След 24 часа във Великобритания: Принц Хари се прибира в Калифорния

П ринц Хари се връща в Калифорния след трансатлантическо пътуване, за да види баща си крал Чарлз III в Лондон след шокиращата диагноза рак на монарха.

Херцогът на Съсекс се завърна на Хийтроу този следобед, само 24 часа след като беше закаран от същото летище до Кларънс Хаус с полицейски ескорт вчера.

Prince Harry heads home after just 24 hours in the UK: Duke arrives at Heathrow a day after meeting King for 45 minutes in London following his shock cancer diagnosis - and without meeting William or Kate https://t.co/bpSVIgDEc3 pic.twitter.com/6HWyg1VetE — The Social (@thesocialnews1) February 7, 2024

Хари отлетя в Лондон с десетчасов полет от Лос Анджелис вчера и пристигна в кралската резиденция в 14:42, преди да прекара около 45 минути с Чарлз.

Те имаха „кратка среща“, преди кралят и Камила да бъдат откарани до Бъкингамския дворец, където ги чакаше хеликоптер, за да ги върне обратно в Сандрингам в Норфолк.

Смята се, че херцогът не е виждал брат си принц Уилям или снаха си Кейт Мидълтън, която се възстановява от коремната си операция и е в продължителен отпуск.

39-годишният Хари е прелетял повече от 8000 км вчера от Лос Анджелис до Лондон, след като баща му го информира за тежката си диагноза. Това беше първата им официална среща лично след погребението на покойната кралица Елизабет II през септември 2022 г.

Херцогът наистина присъства на коронацията на Чарлз в Уестминстърското абатство през май миналата година, но не беше видян да общува с новите крал и кралица.

Prince Harry Has Returned to the U.K. to Support King Charles—but Will He Reunite With Prince William? https://t.co/5WQBt7ZShE — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) February 7, 2024

Източник от двореца посочи пред The ​​Times, че срещата на Хари и краля е била кратка, защото Чарлз е бил уморен от процедура в понеделник.

Но те казаха, че кралят и кралицата се „справят великолепно“, добавяйки: „Ако не знаехте какъв е проблемът, нямаше да имате представа, че той изобщо има някакво заболяване“.

Въпреки че може да е имало помирение между баща и син, пътуването на Хари не включваше среща с брат му принц Уилям .

Имаше надежди, че това би било шанс за братята да спасят обтегнатите си отношения.

41-годишният Уилям продължава да се съсредоточава върху грижата за съпругата си Кейт, която се възстановява от коремната си операция и си взема продължителен отпуск от обществени задължения до след Великден.

Но принцът на Уелс се върна на обществена работа днес, извършвайки инвеститура в замъка Уиндзор сутринта, преди по-късно да присъства на гала за Лондонската въздушна линейка вечерта.

Prince Harry is likely to have spent more than £18,000 on plane tickets to visit the King after his cancer diagnosis.https://t.co/pdzwFbJ33H pic.twitter.com/TL6mEX70yu — Daily Express (@Daily_Express) February 7, 2024

Очаква се Уилям да говори за диагнозата рак на баща си за първи път.

Снощи се твърдеше, че Хари "с радост би приел" среща с брат си Уилям, но вместо това е "прекарал нощта в лондонски хотел".

Хари не е прекарал нощта в никоя кралска резиденция, като на практика е бездомен на територията на Обединеното кралство след изгонването му от Фрогмор Котидж миналата година.