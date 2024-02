След диагнозата на крал Чарлз III: Принц Хари вече е в Лондон

П ринц Хари, който живее в Съединените щати и е в конфликт с кралското семейство, пристигна в Лондон, за да посети баща си, крал Чарлз III, след шокиращото съобщение, че той има рак, съобщават британските медии, предаде АФП.

Според в."Телеграф" херцогът на Съсекс, който се отказа от кралските си задължения през 2020 г., е пристигнал на летище "Хийтроу" след нощен полет, за да посети баща си в лондонската му резиденция Кларънс Хаус.

🔴 The Duke of Sussex is flying from California to London to see the King following his cancer diagnosis.



Prince Harry was seen arriving at a private terminal in LAX ahead of his flight.



