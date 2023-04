Кралски скандал: Хари напсувал Чарлз III по време на спор за пари

С поред нова книга, става ясно, че принц Хари е "напсувал" крал Чарлз по време на разгорещен спор за пари.

След като изпуснал нервите си, когато многократните му искания за средства не били изпълнени, се твърди, че Хари излял разочарованието си от баща си в разгорещен телефонен разговор.

Шокиращото разкритие идва в новата книга на Робърт Джобсън „Нашият крал“, която предстои да излезе на 13 април, в която кралският кореспондент разкрива подробности зад кулисите.

Хари, който все още не е решил дали ще присъства на коронацията на баща си, твърди, че е изгорил връзката си с Чарлз след огнения спор.

Prince Harry allegedly demanded funds from father Charles - who stopped taking his calls https://t.co/kor3XCkVB8

Херцогът на Съсекс се е свързвал и с покойната кралица, за да обсъдят финансови въпроси, но според съобщенията тя е станала „уморена“ от внука си.

„Нейно Величество намираше обажданията на принц Хари за доста трудни и уморителни. Тя не искаше да се намесва в отношенията между баща и син и го призоваваше да говори с баща си“, казва източник пред Джобсън.

„Принц Чарлз просто спря да приема обажданията на Хари, след като синът му го ругаеше и многократно искаше пари“, споделя Джобсън.

Кралица Елизабет също смятала, че Хари е "толкова погълнат" от любовта си към Меган, че това "замъглява преценката му", добави кралският кореспондент в книгата си.

Това идва непосредствено, след като бяха разкрити плановете за коронацията на Чарлз - но все още не знаем дали Хари и Меган ще присъстват.

Prince Harry 'swore at King Charles' in furious phone call after row over money I bet he did 😂😂😂😂 https://t.co/hOsXBca3Qp