Хари и Меган получиха покана: Но ще присъстват ли на коронацията на Чарлз III?

П ринц Хари и Меган Маркъл са получили покана да присъстват на коронацията на крал Чарлз, според говорител на херцога и херцогинята на Съсекс - но двойката отказва да коментира дали ще приеме.

Спекулациите относно това дали Хари и Маркъл ще бъдат поканени на тридневната кралска афера кипят след издаването на мемоарите на Хари „Spare“, които включват обвинения, че по-големият му брат, принц Уилям, е упражнявал физическо насилие върху него.

