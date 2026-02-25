Марин Малчев оглави прокуратурата в София

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно - с 8 гласа „за“, избра Марин Малчев за административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура. Той бе единствен кандидат за поста в най-многобройната прокуратура в страната.

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

От ВСС припомнят, че Марин Малчев има над 14 години юридически стаж. Професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура, като там последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор, заместник – районен прокурор, а през 2017 г. е отново прокурор в същата прокуратура. През 2025 г. е назначен за заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, след което е прокурор в същата. Считано от юли месец 2025 г. и към настоящия момент е изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

Основен приоритет в работата на Малчев ще бъде разследването на дела за измами, престъпления, извършени в условията на домашно насилие, трафик на хора, транспортни престъпления, както и престъпления, извършени от непълнолетни и на публични места, чрез създаване на групи в рамките на отделите, в които ще се разпределят преписки и дела с пострадали непълнолетни лица. Аналогичен ще бъде подходът и в останалите изброени престъпления.

Като приоритет още се очертава недопускане на разследвания, продължаващи необосновано дълго и намаляване на броя на досъдебните производства, чиято продължителност надхвърля две и повече години. Същевременно ще засили контрола от страна на заместник районните прокурори върху тези производства чрез изготвяне на анализи. Важна цел в бъдещата работа ще бъде усъвършенстването на организацията за контрол върху спрените досъдебни производства. Прокурор Малчев сподели, че ще предприеме организационни мерки за намаляване на броя на наказателните производства, прекратени поради изтичане на относителната или абсолютната давност, ще работи върху подобряване на ефективността на наказателно-съдебния надзор, както и върху оптимизирането на работните процеси и организацията на дейността чрез - извършване на редовен анализ на натовареността на прокурорите, повишаване на ефективността при администрирането на изпълнителните преписки и допълнително оптимизиране на работата на прокурорските помощници.

Той заяви, че ще предприеме мерки във връзка с поддържане и развитие на професионална работна среда – чрез активното насърчаване на прокурорите и служителите към непрекъснато професионално усъвършенстване, подобряване на взаимодействието между прокурорите и администрацията. За допринасяне на ефективно взаимодействие и укрепване на общественото доверие – ще се извършват периодични работни съвещания с ръководството на СДВР и районните управления, ще запази и укрепи вече изградените добри отношения с останалите институции - ДАНС, ГДБОП-МВР, Гранична полиция и Агенция „Митници“. Акцентира още върху запазване доброто взаимодействие между Софийска районна прокуратура със Върховна касационна прокуратура, Апелативна прокуратура - София и Софийска градска прокуратура. Поддържането на прозрачност и ефективна комуникация с обществото чрез медиите ще бъде сред основните му ангажименти, с цел прозрачно управление и укрепване на авторитета на институцията.

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов се поинтересува от екипът, с който ще работи прокурор Малчев, и по какви критерий го е структурирал, обсъдени бяха, също и конкретни досъдебни производства.