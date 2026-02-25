България

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

25 февруари 2026, 15:37
Марин Малчев оглави прокуратурата в София
Източник: iStock

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно - с 8 гласа „за“, избра Марин Малчев за административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура. Той бе единствен кандидат за поста в най-многобройната прокуратура в страната.

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

От ВСС припомнят, че Марин Малчев има над 14 години юридически стаж. Професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура, като там последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор, заместник – районен прокурор, а през 2017 г. е отново прокурор в същата прокуратура. През 2025 г. е назначен за заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, след което е прокурор в същата. Считано от юли месец 2025 г. и към настоящия момент е изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

Сарафов предлага Светлана Митова за шеф на СРП

Основен приоритет в работата на Малчев ще бъде разследването на дела за измами, престъпления, извършени в условията на домашно насилие, трафик на хора, транспортни престъпления, както и престъпления, извършени от непълнолетни и на публични места, чрез създаване на групи в рамките на отделите, в които ще се разпределят преписки и дела с пострадали непълнолетни лица. Аналогичен ще бъде подходът и в останалите изброени престъпления.

Като приоритет още се очертава недопускане на разследвания, продължаващи необосновано дълго и намаляване на броя на досъдебните производства, чиято продължителност надхвърля две и повече години. Същевременно ще засили контрола от страна на заместник районните прокурори върху тези производства чрез изготвяне на анализи. Важна цел в бъдещата работа ще бъде усъвършенстването на организацията за контрол върху спрените досъдебни производства. Прокурор Малчев сподели, че ще предприеме организационни мерки за намаляване на броя на наказателните производства, прекратени поради изтичане на относителната или абсолютната давност, ще работи върху подобряване на ефективността на наказателно-съдебния надзор, както и върху оптимизирането на работните процеси и организацията на дейността чрез - извършване на редовен анализ на натовареността на прокурорите, повишаване на ефективността при администрирането на изпълнителните преписки и допълнително оптимизиране на работата на прокурорските помощници.

Той заяви, че ще предприеме мерки във връзка с поддържане и развитие на професионална работна среда – чрез активното насърчаване на прокурорите и служителите към непрекъснато професионално усъвършенстване, подобряване на взаимодействието между прокурорите и администрацията. За допринасяне на ефективно взаимодействие и укрепване на общественото доверие – ще се извършват периодични работни съвещания с ръководството на СДВР и районните управления, ще запази и укрепи вече изградените добри отношения с останалите институции - ДАНС, ГДБОП-МВР, Гранична полиция и Агенция „Митници“. Акцентира още върху запазване доброто взаимодействие между Софийска районна прокуратура със Върховна касационна прокуратура, Апелативна прокуратура - София и Софийска градска прокуратура. Поддържането на прозрачност и ефективна комуникация с обществото чрез медиите ще бъде сред основните му ангажименти, с цел прозрачно управление и укрепване на авторитета на институцията.

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов се поинтересува от екипът, с който ще работи прокурор Малчев, и по какви критерий го е структурирал, обсъдени бяха, също и конкретни досъдебни производства.

Източник: БГНЕС    
Марин Малчев Софийска районна прокуратура
Последвайте ни
Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 17 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 20 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 18 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 1 час

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 1 час

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 1 час

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 2 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 2 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 2 часа

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

,

Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

Свят Преди 2 часа

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост

<p>Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване</p>

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване

България Преди 2 часа

По време на изслушване в Народното събрание той заяви, че категорично не приема мотивите за освобождаването си и изрази притеснения за обективността на разследването по случая „Петрохан“

<p>АПС ще сезира Конституционния съд заради промените в ИК</p>

АПС за отхвърленото вето на президента за промени в ИК: Ще сезираме КС

България Преди 2 часа

След отхвърлянето на ветото на вицепрезидента Илияна Йотова, Танер Али обвини „ДПС – Ново начало“ в решаваща подкрепа за закона и отправи остри критики към политическите опонент

<p>Самолет кацна в Маями с дупка от куршум на крилото</p>

Самолет на "Америкън Еърлайнс" кацна в Маями с дупка от куршум на крилото

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е установен след полет от Колумбия, няма пострадали, а машината ще премине цялостен ремонт в Далас

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 3 часа

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

България Преди 3 часа

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 3 часа

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Миро обяви датите на турнето си, пуска и албум

Edna.bg

Григор разкри причината за поредицата от тежки загуби

Gong.bg

Алегри напуска Милан след края на сезона?

Gong.bg

Емил Дечев пред НС за случая „Петрохан“: Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди убийствата

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg