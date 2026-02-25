България

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани

25 февруари 2026, 15:52
Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Източник: Агенция

О бщо 11,180 кг кокаин и 5199,07 грама златни отливки на обща стойност 1 431 906,6 евро откриха митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

Те са открити в неделя, когато около 10.00 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация.

Откриха кокаин за над милион лева на "Капитан Андреево"

Шофьорът, турски гражданин, декларира превозваната стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване, селектира превозното средство за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче.

В шофьорската кабина са открити 10 пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 11,180 кг на стойност 1 028 923,78 евро.

Митнически служител извършва и личен преглед на шофьора. В джобовете на якето му са установени 3 пакета, съдържащи 4 отливки от претопен жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза отливките са от злато с общо тегло 5199,07 грама на стойност 402 982,82 евро.

Кокаин за близо 800 хиляди лв. на "Капитан Андреево"

Наркотикът, златните отливки, шофьорът и превозното средство, послужило за извършване на престъплението, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. В резултат на проведените следствени действия, съвместно с ГДБОП, са установени и задържани още две лица, съпричастни към случая.

Източник: Агенция "Митници"     
Последвайте ни
Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Почина Лорън Чейпън, чийто живот бе разпънат между холивудската слава и истинския ад

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Археолози разкриха тайната на черните зъби: Защо скелет на 2000 години преобъръща представите за красота?

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 18 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 22 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 19 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

Свят Преди 29 минути

Орбан: Те правят това, за да свалят нашето правителство

<p>Рашков: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени</p>

Главният секретар на МВР: Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени

България Преди 1 час

Рашков: Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 2 часа

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Заради войната на Русия ЕК дава милиарди на България и други страни за кредитиране

Свят Преди 2 часа

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

България Преди 2 часа

Извършителят вече има криминално досие

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

България Преди 3 часа

Желязков: Беше предсказуемо и гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало"

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

България Преди 3 часа

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 3 часа

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 3 часа

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 3 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 3 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 3 часа

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 4 часа

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

„Болката отляво“: Кога любовта лекува… и кога разболява сърцето (ВИДЕО)

Edna.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Часове преди реванша: УЕФА с нова тесла по Престиани

Gong.bg

Поканиха Винисиус в бразилски гранд

Gong.bg

Йотова освободи главния секретар на МВР

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg