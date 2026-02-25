Свят

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

25 февруари 2026, 14:30
ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"
Източник: iStock

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е поискала на вчерашната си среща с украинския президент Володимир Зеленски в Киев да бъде ускорено възстановяването на петролопровода "Дружба", съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси.

Говорителят посочи, че Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод. Комисията по-рано уточни, че по данни на Киев "Дружба" е бил прекъснат от пореден руски обстрел.

Унгария и Словакия заплашиха Украйна със съд

Днес работна група на ЕК е обсъдила въпроса с доставките за Братислава и Будапеща, като е установила, че двете страни разполагат с възможност за внос по Адриатическия петролопровод. По думите на говорителя към Хърватия, където започва този петролопровод, вече пътуват петролни доставки, с които Унгария и Словакия ще бъдат снабдени. Той не уточни дали Унгария и Словакия ще могат да използват отстъпките си от санкциите на ЕС срещу вноса на руски петрол, когато си осигуряват горивото по Адриатическия петролопровод. Той допълни, че Хърватия е отправила въпрос по този повод и засега няма ясен отговор.

Унгария с ултиматум към Украйна

Адриатическият петролопровод може да пренесе цялото необходимо количество за Унгария и Словакия, уточни говорителят. Попитан каква ще бъде разликата в цената за Братислава и Будапеща да не внасят руски петрол чрез "Дружба", а от друг източник през Хърватия, говорителят каза, че това е въпрос на пазар.

По повод отказа на Унгария да подкрепи разширяването на санкциите на ЕС срещу Русия и заема от 90 млрд. евро за Украйна заради спирането на достъпа до руски петрол, говорителят потвърди, че се разглеждат допълнителни възможности за осигуряването на необходимите средства за Киев. Попитан дали може отново да се обсъди използването на руските средства, запорирани със санкциите на ЕС, говорителят каза, че засега няма да изброява различните възможности. Той допълни, че не знае за насрочен разговор по тези въпроси между Фон дер Лайен и унгарския премиер Виктор Орбан. По неговите думи с Орбан се водят разговори на различни равнища.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Петролопровод Дружба Възстановяване на Дружба Европейска комисия Украйна Унгария и Словакия Адриатически петролопровод Руски петрол ЕС санкции Доставки на петрол Руски обстрел
Последвайте ни

По темата

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

Ръст на ипотеките: Хиляди българи взеха заеми чрез посредници

pariteni.bg
За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

За да оцелеят, високопроизводителните автомобили трябва да надебелеят

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 17 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 20 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 18 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea представят "Low" – нов поп сингъл, който дефинира световния звук на България

Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea представят "Low" – нов поп сингъл, който дефинира световния звук на България

Любопитно Преди 7 минути

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 36 минути

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

България Преди 1 час

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 1 час

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 2 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 2 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 2 часа

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 2 часа

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

,

Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

Свят Преди 2 часа

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост

<p>АПС ще сезира Конституционния съд заради промените в ИК</p>

АПС за отхвърленото вето на президента за промени в ИК: Ще сезираме КС

България Преди 2 часа

След отхвърлянето на ветото на вицепрезидента Илияна Йотова, Танер Али обвини „ДПС – Ново начало“ в решаваща подкрепа за закона и отправи остри критики към политическите опонент

<p>Самолет кацна в Маями с дупка от куршум на крилото</p>

Самолет на "Америкън Еърлайнс" кацна в Маями с дупка от куршум на крилото

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е установен след полет от Колумбия, няма пострадали, а машината ще премине цялостен ремонт в Далас

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 3 часа

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

Искра Михайлова: Трима депутати са допуснали грешка, ще поправят вота си

България Преди 3 часа

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

Прокуратурата: Разследват се всички версии за пожара с жертва в Първомай

България Преди 3 часа

Събраните към настоящия момент доказателства не сочат за умишлени действия

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Миро обяви датите на турнето си, пуска и албум

Edna.bg

Григор разкри причината за поредицата от тежки загуби

Gong.bg

Алегри напуска Милан след края на сезона?

Gong.bg

Емил Дечев пред НС за случая „Петрохан“: Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди убийствата

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg