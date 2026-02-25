България

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела

25 февруари 2026, 14:35
В Монтана погребаха Ивайло Иванов от групата на природозащитниците в хижа „Петрохан". Ивайло Иванов, за когото се твърди, че е сред самоубилите се с два куршума, е бил истински рейнджър, разказаха негови приятели. Те го определиха като мъжага, силен човек, който не би посегнал на живота си, съобщава 24 часа.

Ивайло Иванов не е известен като адвокат в Монтана, занимавал се е предимно с корпоративни дела.

Бил е част от екипа, представлявал „Росатом" в арбитражното дело срещу Националната електрическа компания в Женева представлявал „Росатом" в арбитражното дело срещу Националната електрическа компания в Женева, приключило през 2016 г. с решение България да плати 600 млн. евро компенсация за оборудването на нереализирания проект АЕЦ „Белене".

Информацията е посочена в професионалния профил на Иванов в LinkedIn, където той описва участието си в процеса като едно от ключовите си постижения в кариерата. 

Преди това Иванов е работил като данъчен експерт в Министерство на финансите, както и в международни консултантски и юридически компании.

Последната му корпоративна позиция е в американската кантора Sidley Austin LLP, където е участвал в арбитражното дело между „Росатом" и НЕК.

Проверка в публичните регистри показва, че той не фигурира сред регистрираните адвокати в България. След 2016 г. Иванов се насочва към дейности, свързани с екстремни спортове и
природозащитни организации.

На 2 февруари бяха открити три тела в бившата туристическа хижа „Петрохан" - на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. По-късно (8 февруари) в кемпер в близост до връх Околчица бяха открити мъртви и лидерът на групата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишно момче.

Във вторник стана ясно, че Окръжна прокуратура-София е поискала съдействие от Европол и US служба за разследването.

