Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Я денето на банан преди тренировка е полезно, защото осигурява бърз енергиен тласък, подобрява издръжливостта и поддържа мускулната функция. Важно е обаче да ядете плода в определено време за максимални ползи.

Какво се случва в тялото след консумация на банан

Според BMJ Journal, когато ядете банан, тялото ви го разгражда на отделни части, използвайки го като гориво.

Храносмилането, или процесът, чрез който тялото разгражда храната и течностите на по-малки, смилаеми части, отнема между 14 и 58 часа за повечето хора.

След като изядете банан, той се разгражда в стомаха и тънките черва от стомашна киселина и храносмилателни ензими. Хранителните вещества от банана се абсорбират през стените на тънките черва в кръвния поток.

Когато захарта, или глюкозата, от банана попадне в кръвния поток, тя повишава нивата на кръвната захар. След това панкреасът освобождава инсулин, хормон, който транспортира глюкозата до клетките, където тя може да се използва за енергия.

След това тялото може да използва тази леснодостъпна глюкоза, за да свива мускулите по време на тренировка.

Хранителна стойност

Министерството на земеделието на Съединените щати съобщава, че ананасите са отличен източник на сложни въглехидрати, както и на витамини и минерали, необходими за цялостното здраве, включително здравето на мускулите.

Един банан, тежащ 118 г, съдържа:

калории - 105

въглехидрати - 26,9 г

протеин - 1,29 г

фибри - 3,07 г

витамин B6 - 0,433 мг

манган - 0,319 мг

витамин С - 10,3 мг

мед - 0,092 мг

калий: 422 мг

Бананите осигуряват източник на леснодостъпна енергия под формата на въглехидрати, което ги прави добър избор за гориво за повечето дейности.

Богатите на въглехидрати храни като бананите са задължителни преди тренировки, защото осигуряват бърз източник на енергия за мускулите и могат да помогнат за попълване на гликогена, формата за съхранение на глюкоза, в мускулните клетки.

В допълнение към въглехидратите, бананите съдържат калий и витамин B6, хранителни вещества, които играят роля в мускулната функция и производството на енергия.

Калият, който се съдържа в бананите, е необходим за правилната функция на мускулите и нервите, както и за поддържане на водния баланс и кръвното налягане.

Кога да се яде

Списанието Nutrients казва, че е добра идея да ядете банан около час преди да започнете тренировката си. Това е достатъчно време, за да може бананът да се усвои и тялото да започне да освобождава глюкоза в кръвта, която може да се използва като гориво.

Важно е да се отбележи, че макар бананите да са чудесен избор за кратки кардио тренировки, може да се нуждаете от малко повече хранителни вещества, ако извършвате по-интензивни дейности.

Тъй като бананите са с ниско съдържание на калории и протеини, те са подходящи само за леки упражнения. По-интензивните и по-дълги тренировки изискват повече енергия.

Хората, които изпитват бързи колебания в нивата на кръвната захар, може също да се наложи да комбинират банани с малко количество протеин, като например фъстъчено масло, за да намалят риска от скокове на кръвната захар.

Освен това, узрелите банани съдържат много ферментирали олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли - въглехидрати, които се абсорбират слабо от храносмилателната система.