Любопитно

Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Подробности може да прочетете в следващите редове

17 ноември 2025, 06:33
Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо
Източник: iStock

Я денето на банан преди тренировка е полезно, защото осигурява бърз енергиен тласък, подобрява издръжливостта и поддържа мускулната функция. Важно е обаче да ядете плода в определено време за максимални ползи.

Какво се случва в тялото след консумация на банан

Според BMJ Journal, когато ядете банан, тялото ви го разгражда на отделни части, използвайки го като гориво.

Храносмилането, или процесът, чрез който тялото разгражда храната и течностите на по-малки, смилаеми части, отнема между 14 и 58 часа за повечето хора.

Никога не яжте тези храни преди тренировка
7 снимки
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни
храни тренировка вредни

След като изядете банан, той се разгражда в стомаха и тънките черва от стомашна киселина и храносмилателни ензими. Хранителните вещества от банана се абсорбират през стените на тънките черва в кръвния поток.

Когато захарта, или глюкозата, от банана попадне в кръвния поток, тя повишава нивата на кръвната захар. След това панкреасът освобождава инсулин, хормон, който транспортира глюкозата до клетките, където тя може да се използва за енергия.

След това тялото може да използва тази леснодостъпна глюкоза, за да свива мускулите по време на тренировка.

7 ползи от хапването на банани
7 снимки
банани
банани
банани
банани

Хранителна стойност

Министерството на земеделието на Съединените щати съобщава, че ананасите са отличен източник на сложни въглехидрати, както и на витамини и минерали, необходими за цялостното здраве, включително здравето на мускулите.

Един банан, тежащ 118 г, съдържа:

  • калории - 105
  • въглехидрати - 26,9 г
  • протеин - 1,29 г
  • фибри - 3,07 г
  • витамин B6 - 0,433 мг
  • манган - 0,319 мг
  • витамин С - 10,3 мг
  • мед - 0,092 мг
  • калий: 422 мг

Бананите осигуряват източник на леснодостъпна енергия под формата на въглехидрати, което ги прави добър избор за гориво за повечето дейности.

Богатите на въглехидрати храни като бананите са задължителни преди тренировки, защото осигуряват бърз източник на енергия за мускулите и могат да помогнат за попълване на гликогена, формата за съхранение на глюкоза, в мускулните клетки.

В допълнение към въглехидратите, бананите съдържат калий и витамин B6, хранителни вещества, които играят роля в мускулната функция и производството на енергия.

Калият, който се съдържа в бананите, е необходим за правилната функция на мускулите и нервите, както и за поддържане на водния баланс и кръвното налягане.

Кога да се яде

Списанието Nutrients казва, че е добра идея да ядете банан около час преди да започнете тренировката си. Това е достатъчно време, за да може бананът да се усвои и тялото да започне да освобождава глюкоза в кръвта, която може да се използва като гориво.

Важно е да се отбележи, че макар бананите да са чудесен избор за кратки кардио тренировки, може да се нуждаете от малко повече хранителни вещества, ако извършвате по-интензивни дейности.

Тъй като бананите са с ниско съдържание на калории и протеини, те са подходящи само за леки упражнения. По-интензивните и по-дълги тренировки изискват повече енергия.

Хората, които изпитват бързи колебания в нивата на кръвната захар, може също да се наложи да комбинират банани с малко количество протеин, като например фъстъчено масло, за да намалят риска от скокове на кръвната захар.

Освен това, узрелите банани съдържат много ферментирали олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли - въглехидрати, които се абсорбират слабо от храносмилателната система.

Източник: rbc.ua    
Банан преди тренировка Енергиен тласък Мускулна функция Хранителна стойност Въглехидрати Калий Храносмилане Кръвна захар Издръжливост Гориво за тренировка
Последвайте ни

По темата

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Учените откриха необичаен враг на дълголетието

Учените откриха необичаен враг на дълголетието

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Домашните котки през есента: подготовка и грижи

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 13 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 15 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 10 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 11 часа

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро</p>

САЩ с пореден удар срещу наркотрафикантите в Тихия океан, има жертви

Свят Преди 11 минути

Плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“

Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море

Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море

Свят Преди 18 минути

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

Свят Преди 9 часа

Каракас разглежда американското военно разполагане като пряка заплаха

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

България Преди 12 часа

Очакванията са до февруари догодина, тя да заработи

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

България Преди 13 часа

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Свят Преди 14 часа

Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските партньори на Украйна

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Свят Преди 15 часа

Арагчи: Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

България Преди 15 часа

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Свят Преди 16 часа

В зоната на поразяване на рафинерията са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Свят Преди 16 часа

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа

.

FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“

Свят Преди 17 часа

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Свят Преди 17 часа

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 17 часа

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 18 часа

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 18 часа

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Любопитно Преди 18 часа

Тайната на дългия живот не е нужно да бъде толкова сложна

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 17 - 23 ноември

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 17-23 ноември: Седмица на големите разкрития и ключови решения за всички зодии

Edna.bg

ЦСКА отправи запитване за бразилско крило

Gong.bg

Експериментална Франция завърши квалификациите с победа в Баку

Gong.bg

Конференция на истината: Лидери от цял свят планират прехода към по-чиста Земя с инвестиции за стотици милиарди

Nova.bg

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Nova.bg