Росен Желязков: И хлябът, и ножът са в ПП-ДБ

"Мнозинството, с което беше отхвърлено предложението на президента отново да бъде преразгледан законопроектът, беше предсказуемо, както беше предсказуемо и гласуването на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) с "Новото начало".

Това коментира бившият премиер и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Росен Желязков относно преодоляното президентско вето върху промените в Изборния кодекс

Той отговори и на критиките, че измененията в Изборния кодекс се приемат непосредствено преди предстоящия предсрочен вот. Желязков каза, че това са промени, които през годините винаги са били на вниманието на политиците.

"Тогава, когато изборите ни заварват и нямаме цялата прогнозируемост на нормален четиригодишен мандат, няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени", заяви бившият премиер.

Относно смяната на главния секретар на МВР, бившият премиер коментира, че всяко служебно правителство по Конституция е техническо правителство, което, по думите му, има само две задачи – първата е да осигури материално-техническото провеждане на изборите, защото ангажиментът за организационното провеждане на изборите е на Централната избирателна комисия (ЦИК), и другото е да осигури функционирането на системите.

"Затова то се ползва с легална легитимност, която произтича от правомощията на президента, но пък няма политическа легитимност. Вие трябва да прецените дали смяната на втори, трети и т. н. ешалони на отделните институции е въпрос на политическо кадруване или е въпрос на материално техническото обезпечаване на изборите", каза Желязков.

"Но, както се казва – и хлябът, и ножът са в служебното правителство, и хлябът, и ножът са в ПП-ДБ, така че отговорността също е в техните ръце", подчерта бившият премиер.

За смяната на областните управители от служебния кабинет на Андрей Гюров, Желязков каза, че голяма част от тези областни управители са били договаряни още по време на "Сглобката".

"Докато бях премиер и правителството, мисля, че направихме една смяна на областен управител", поясни той.

Желязков отбеляза, че важното за континуитета в работата на институцията е да има освен компетентност, да няма и политическа намеса във вземането на решения. По думите му какво се очаква от новите областни управители предстои да видим в следващите седмици.

Относно случая "Петрохан" Росен Желязков коментира, че всяка намеса в работата на едно разследване, независимо дали оптически изглежда добре или не за определена категория избиратели, не трябва да влияе на разследващите органи, затова и те трябва да защитават както професионалната си чест, така и своето професионално достойнство. Според него все пак в България принципът на разделение на властите функционира сравнително добре.