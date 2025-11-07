Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?

М ного хора вярват, че тренировката трябва да бъде сутрешен ритуал - нещо, без което не можете да започнете деня си. Но най-подходящото време за упражнения зависи от вашето тяло, вашите биоритми и вашите цели.
- Ползи от сутрешните упражнения
Сутрешните тренировки помагат за ускоряване на метаболизма, подобряват концентрацията и ви зареждат с енергия за целия ден. Физическата активност веднага след събуждане стимулира производството на ендорфини, хормоните на радостта, които ви карат да се чувствате по-весели и спокойни.
Изследване, публикувано в Journal of Physiology, показва, че хората, които спортуват сутрин, се адаптират по-бързо към активен ден, страдат по-малко от стрес и контролират по-лесно апетита си.
Друго предимство на сутрешните упражнения е подпомагането на загубата на тегло. Упражненията на празен стомах насърчават тялото да използва мастните запаси като източник на енергия, вместо енергия от храната.
Все пак е добре да се има предвид: ако се събуждате трудно, имате ниско кръвно налягане или не сте спали добре, интензивните тренировки сутрин могат да причинят умора, замайване или мускулни болки. В този случай е по-добре да се ограничите до леко загряване, йога или разходка.
- Ползи от вечерните тренировки
Вечер е идеалното време за освобождаване от стреса след дълъг работен ден. В този период телесната температура е по-висока, мускулите са по-гъвкави, а белите дробове работят по-ефективно. Това позволява да тренирате с по-висока интензивност и с по-малък риск от нараняване.
Според изследвания вечерните тренировки повишават издръжливостта и силата, а също така допринасят за по-добър сън, ако приключват 2-3 часа преди лягане.
В същото време прекалено късната физическа активност (след 22:00 часа) може да повиши нивата на адреналин и да затрудни заспиването.
- Как да изберете идеалното време?
Ако целта ви е енергия и фокус, изберете сутрешни тренировки. Ако искате да изградите мускули или да облекчите стреса, вечерните тренировки са по-добър вариант.
Основното правило е редовността. Тялото свиква с определен ритъм и след няколко седмици тренировки в избраното време започват да се постигат стабилни резултати.
Вижте в нашата галерия: Никога не яжте тези храни преди тренировка