Забравете за фитнеса - „културната тренировка“ може да е ключът към по-добро здраве

Л юбителите на културата отдавна вярват в лечебната сила на изкуството. Сега науката ги е настигнала, като нови изследвания показват, че то има измерими ползи за тялото, пише Sky News.

Проучване на King's College London установи, че разглеждането на оригинални произведения на изкуството в галерия не само ни повдига емоционално, но и има положителен ефект върху физическото ни здраве.

Петдесет души на възраст между 18 и 40 години бяха изложени на сцената с произведения на изкуството от водещи художници от 19-ти век: Тулуз-Лотрек, Мане, ван Гог и Гоген.

Участниците разглеждаха пет картини в продължение на три минути всяка, в рамките на 20-минутна сесия.

Но докато половината са разглеждали оригиналните картини в галерия „Курто“ в Лондон, останалите са разглеждали репродукции в неутрална обстановка.

Сърдечната им честота и температурата на кожата бяха измерени с дигитални часовници от изследователски клас, за да се покажат нивата на интерес и възбуда, а проби от слюнка бяха взети с тампони преди и след сесията, за да се измерят хормоните на стреса.

Резултатите при тези, които разглеждаха в галерията, са значителни и незабавни: хормонът на стреса кортизол спада с 22%, а възпалителните маркери, свързани със здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания, диабет и депресия, са намалени с до 30%.

Не е наблюдавана промяна в репродуктивната група.

Д-р Тони Уудс от Кингс Колидж Лондон, водещият изследовател в изследването, каза пред Sky News: „Разликата между това да си тук и да гледаш истинското изкуство, да гледаш копията в лабораторията, разликата между двете групи участници беше доста огромна.“

Това е добра новина за Националната здравна служба (NHS), която увеличава използването на социални предписания, които могат да включват посещения на галерии.

Д-р Уудс продължи: „Здравната стратегия на правителството е изцяло насочена към превенцията. И това е подарък за министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг. Изкуството си заслужава да се инвестира заради възвръщаемостта на инвестицията – то ще държи хората далеч от болниците.“

Над един и половина милиона души във Великобритания са получили достъп до социално предписване между септември и август тази година в цялата страна, а NHS England заяви пред Sky News, че амбицията им е да го направят достъпно за всеки човек в Англия.

Д-р Уудс казва, че следващите стъпки в проучването ще бъдат да се установи колко дълго траят положителните ефекти и да се проучат по-задълбочено ефектите на изкуството върху по-възрастните участници.

Ръсел Тови, актьор, любител на изкуството и ководещ на Talk Art, разговаря със Sky News за любимата си творба в галерията - „Автопортрет с превързано ухо“ (1889) на ван Гог.

Тови се шегува: „Вижте тази картина тук. Доста трудна картина е, особено за мен с моите уши…“

„Но можете да погледнете повърхността и начина, по който той прави движенията с четката, мащаба на нещата и цвета, който е използвал. И да помислите за живота му по това време и къде е живял, и всички тези въпроси и отговори ще разкрият картината.“

Тови добавя: „Изкуството е присъщо на човечеството“ и „ни показва кои сме“.

И сега, с новите открития, надеждата е, че посещенията на галерии ще се считат за също толкова добри, колкото вашите „пет на ден“.

Тови продължава: „Добре е за здравето, полезно е за психичното здраве и за благополучието ви да сте в музей и да сте сред изкуствотo. Ако се храните добре, ходите на фитнес и посещавате редовно художествена галерия, тогава здравето ви ще бъде на върха.“

Ководещият на подкаста на Тови, собственикът на галерия Робърт Диамент, е съгласен: „Мисля, че е наистина важно просто да забавим малко темпото. Посещението на музей или галерия може да бъде част от рутината ви за грижа за себе си... Това ще подобри живота ви.“

На фона на нарастващите разходи, намаленото финансиране и намаляващия брой посетители, откритията биха могли да дадат тласък и на галериите.

Джени Уолдман, директор на Арт фондацията, каза пред Sky News: „Тези музеи и галерии са създадени във всички градове и села от хора, знаете ли, преди стотици години, които са смятали, че това е добре за хората. Така че, това е доказателството, най-накрая, че са били прави.“

Националната благотворителна организация за музеи и галерии, Art Fund, подкрепя изкуството в цялата страна с инициативи, включително National Art Pass, който предлага безплатен или с отстъпка вход за стотици музеи, галерии и исторически места в Обединеното кралство.

И така, какво мислят посетителите на галерията за новината, че времето, прекарано в разглеждане на изкуство, ще се отрази положително на благосъстоянието им?

10-годишният Чарли от Лондон каза: „Това ме кара да се чувствам доста спокоен и ме привлича.“

Баща му Патрик, който беше довел Чарли с двамата си малки братя, за да видят изложбата, добави: „Като ги гледаш на екрани или дори в книги, просто не получаваш пълното впечатление.“

Тесок, студент по изкуства от Амстердам, който посещава Обединеното кралство за първи път, каза, че е било хубаво да стои прав и да се съсредоточи само върху едно нещо, без разсейване. Той го обобщи: „Нещата около теб започват да нямат никакво значение... Само ти и произведението на изкуството.“