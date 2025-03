Тръмп си купи Tesla, подкрепи „бебето на Илон Мъск“

П резидентът Доналд Тръмп демонстрира подкрепата си за Tesla, наричайки компанията „бебето на Илон“. В този дух той закупи автомобил от марката, докато на алеята пред Белия дом се разигра импровизиран шоурум с различни модели.

Сред тях се открояваха Cybertruck и червен Model S, който Тръмп определи като „красив“.

Тръмп обеща да си купи Tesla, тъй като Мъск загуби $29 милиарда за един ден

Тази демонстрация на подкрепа идва в момент, когато акциите на Tesla отбелязаха нов значителен спад, като само за три месеца стойността им е намаляла наполовина. В отговор президентът призова американците да купуват автомобили на компанията в знак на солидарност с Илон Мъск, когото нарече „велик американец“.

President Donald Trump buys a Tesla with Elon Musk at The White House: “Number one, it's a great product — as good as it gets — and number two, because he has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly.”



pic.twitter.com/FVmrQyQcCg