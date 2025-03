Има ли шофьорска книжка Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че не може да кара колата Tesla, която закупи, по време на пресконференция във вторник. Като държавен глава Тръмп няма право да шофира по обществени пътища от съображения за сигурност, но може и вече да няма валидна шофьорска книжка, пише Newsweek.

Тръмп реши да покаже подкрепа за компанията за електрически превозни средства на Илон Мъск,

тъй като Tesla е изправена пред големи спадове на цените на акциите и бойкоти. Мъск е критикуван за връзките си с настоящата администрация и усилията му да свие федералното правителство.

Тръмп и Мъск проведоха съвместна пресконференция на поляната на Белия дом във вторник, където президентът изрази подкрепата си за Мъск и Tesla. Стопанинът на Белия дом обяви, че ще купи Tesla и избра червен Model S.

Но той добави, че

„лошата новина“ е, че не му е позволено да управлява превозното средство,

след като го купи, и вместо това ще позволи на своя персонал да го използва.

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f