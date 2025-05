Истината зад спора на Меган и Кейт заради роклята на принцеса Шарлот

М еган Маркъл и Кейт Мидълтън са се разплакали, след като се скарали за роклята на принцеса Шарлот за сватбата на херцогинята на Съсекс с принц Хари през 2018 г.

Според служител на кралското семейство, двете настоящи кралски снахи се разстроили дълбоко заради конфликта – това разкритие е част от новата книга на Том Куин, озаглавена "Да, госпожо: Тайният живот на кралските слуги".

