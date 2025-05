Как ураганът „Меган“ помете семейство Бекъм

Б ившата актриса Меган Маркъл се появи в живота на принц Хари като ураган, който промени из основи живота му и изхвърли от него много от приятелите му. Дори има дума за хората, които някога са били близки с нея, но изведнъж тя грубо е прекратила отношенията си с тях, такъв човек е бил „белязан“ (от англ. Markled – дума, която е много близка до фамилията на Маркъл – Markle).

Подобно нещо се е случило и с един от най-известните англичани и не по-малко известната му съпруга – Дейвид и Виктория Бекъм

Бившата футболна звезда има отлични и дори близки отношения с британското кралско семейство.

Миналата година Бекъм, който беше награден с Ордена на Британската империя от покойната кралица Елизабет II, беше назначен за посланик на Кралската фондация след среща с Чарлз III в любимото му имение Хайгроув. По време на разходка из луксозните градини, които се простират на 15 акра, неочакваната двойка обмени съвети за пчеларството, пише Daily Mail.

След това Бекъм и съпругата му Виктория присъстваха на първия си държавен банкет, заобиколен от кралски особи и катарски високопоставени лица в Бъкингамския дворец през декември 2024 г.

Но кралските връзки не спират дотук.

Бекъм и съпругата му Виктория са присъствали не на една, а на две кралски сватби

– на принц Уилям и принцеса Катрин през април 2011 г. и на принц Хари и Меган Маркъл, седем години по-късно.

