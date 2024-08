Искате да живеете 100 години, експертите дават 4 съвета

Б роят на столетниците по света се е увеличил от 151 000 през 2000 г. на 573 000 през 2021 г. Хората живеят по-дълго и можем да очакваме през следващите години все повече хора да достигнат и надхвърлят възраст от 100 години.

(Във видеото може да научите повече за: СТОЛЕТНИК НА ВЕЛОСИПЕД: Среща с най-възрастния спортист на планетата)

Столетниците са пример за успешно остаряване, като често страдат от по-малко хронични заболявания и запазват независимостта си в ежедневието до 90-те си години. Въпреки че генетиката допринася за дълголетието, променливите фактори са причина за повече от 60 % от успешното остаряване.

Но кои фактори конкретно допринасят за доживяването до 100 години? За да разберем това, учените са направили преглед на начина на живот и здравните навици на столетници и почти столетници (на възраст 95-99 години) от цял свят.

