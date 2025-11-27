Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

П роливният дъжд предизвика локални наводнения в районите на Сандански и Петрич, а двете общини обявиха бедствено положение.

Община Петрич обявява бедствено положение от 13:00 часа днес (27 ноември). Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград.

Припомняме, че падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението,

имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица. Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община.

По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80–100 л/м² и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране.

Въведените временни ограничения са:

Забранява се влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и ЕСС.

Евакуираните лица да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.

Код червено и бедствено положение са обявени в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов,

съобщиха от пресцентъра на Общината. Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна. Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от наводнения в ниските участъци.

Всички екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", Районна служба "Полиция"- Сандански и Доброволческото формирование към Община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите. Уведомена е Агенция „Пътна инфраструктура“ за усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа.

От Общината призовават гражданите да ограничат пътуванията си, освен ако не са наложителни. При нужда от съдействие да сигнализират незабавно на тел. 112.

Сините зони в Петрич и Сандански няма да работят

заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи. Това съобщиха от общинските администрации. Към момента в община Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Следи се състоянието на решетките за отводняване, които при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обхождат периодично. Дежурен екип от над десет души следи обстановката в общината, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено в Петрич.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават и в момента. По данни на метеорологичните служби се очаква силен дъжд през целия ден. Според информация от официалната страница на община Петрич през следващите 24 часа се прогнозират количества между 80 и 100 литра на кв. м, като на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.