България

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

27 ноември 2025, 13:00
СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали
Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата
След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта
Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд
Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си
Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна
Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен
Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

П роливният дъжд предизвика локални наводнения в районите на Сандански и Петрич, а двете общини обявиха бедствено положение.

Община Петрич обявява бедствено положение от 13:00 часа днес (27 ноември). Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград. 

Припомняме, че падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението,

имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица. Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община.

По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80–100 л/м² и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране. 

Въведените временни ограничения са:

  • Забранява се влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.
  • При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и ЕСС.
  • Евакуираните лица да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.

Код червено и бедствено положение са обявени в община Сандански със заповед на кмета Атанас Стоянов,

съобщиха от пресцентъра на Общината. Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна. Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от наводнения в ниските участъци.

Всички екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", Районна служба "Полиция"- Сандански и Доброволческото формирование към Община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите. Уведомена е Агенция „Пътна инфраструктура“ за усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа. 

От Общината призовават гражданите да ограничат пътуванията си, освен ако не са наложителни. При нужда от съдействие да сигнализират незабавно на тел. 112.

Сините зони в Петрич и Сандански няма да работят

заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи. Това съобщиха от общинските администрации. Към момента в община Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Следи се състоянието на решетките за отводняване, които при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обхождат периодично. Дежурен екип от над десет души следи обстановката в общината, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено в Петрич.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават и в момента. По данни на метеорологичните служби се очаква силен дъжд през целия ден. Според информация от официалната страница на община Петрич през следващите 24 часа се прогнозират количества между 80 и 100 литра на кв. м, като на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.

По темата

Източник: Агенция "Фокус", БТА/Деница Кючукова, кореспондент в Петрич    
бедствено положение Община Петрич интензивни валежи наводнения Благоевградски регион Сандански оперативен щаб извънредна ситуация метеорологична прогноза аварийно звено
Последвайте ни
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 30 минути

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 31 минути

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 1 час

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 1 час

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

България Преди 1 час

Той от своя страна обяви, че ще внесе доклада си в общината трети път

Снимката е илюстративна

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Любопитно Преди 1 час

Джейми Букър, на 28 години — която беше дисквалифицирана във вторник заради това, че не се състезава под пола, с който е родена — бе разкрита след като вулгарни изображения

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

България Преди 1 час

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Любопитно Преди 2 часа

Шарън Озбърн присъства на специално коктейлно събитие, организирано от дизайнерката Ребека Валанс в Аки Лондон.

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Любопитно Преди 2 часа

 

<p>Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им (ВИДЕО)</p>

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Крал Чарлз III

Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Любопитно Преди 2 часа

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

Доналд Тръмп

След „грозна“ и „прасенце“ – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност“

Свят Преди 2 часа

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

България Преди 2 часа

Случаят е от чирпанското село Зетьово

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Любопитно Преди 3 часа

<p>Делото &quot;Пейо Пеев&quot;: Съдът не пусна на свобода Габриела Славова</p>

Не се явиха вещите лица по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 3 часа

Защитата на обвиняемата Габриела Славова-Пеева поиска изменение на мярката за неотклонение, която съдът не уважи

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

България Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

6 години без Мастъра: Защо Стефан Данаилов остава иконата на българското кино (СНИМКИ)

Edna.bg

Ски, греяно вино и изненади: трите най-достъпни и романтични дестинации за зимен уикенд

Edna.bg

Роналдо открива частен клуб в Мадрид, забранява телефоните и снимките

Gong.bg

Слави The Clashers ще бъде специален гост на Ботев - Черно море

Gong.bg

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Nova.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg