Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

К рис Рейнолдс отвори своята банкова сметка и видя, че там са постъпили $92,233,720,368,547,800, което временно го направи най-богатият човек на всички времена.

Много хора си представят как отварят банковата си сметка и откриват неочаквана сума – може би бонус, късметлийско изплащане или продажба на стар предмет онлайн. В реалния свят най-богатият човек в момента е Илон Мъск с приблизително $500 милиарда. След него е Джеф Безос с около $259,4 милиарда.

Тези суми вече са почти непостижими за повечето хора, а въпреки това дори те бледнеят в сравнение с числото, което се появи на екрана на един човек за само две минути.

Моментът, когато числото се появи

Случката се разиграва през юли 2013 г., когато Крис Рейнолдс от Пенсилвания отваря акаунта си, очаквайки да види обичайните скромни суми – най-много той някога е имал там малко над $1 000 от продажбата на стари BMW гуми в eBay.

In July 2013, Chris Reynolds became the richest man on the planet for only two minutes. A PayPal error meant he had $92 quadrillion in his bank account - becoming the first and only person ever to become a quadrillionaire. It's 337,000 times Elon Musk's entire worth. pic.twitter.com/GkD9DHfvIB — Prattay (@PrattayOfficial) January 16, 2025

Вместо това той вижда 17-цифрено число: $92,233,720,368,547,800 – деветдесет и две квадрилиона долара. В този момент той става най-богатият човек в историята, изпреварвайки всеки милиардер на планетата.

За сравнение, мексиканският бизнес магнат Карлос Слим, който по това време е бил най-богатият човек в света, имал нетно състояние от $67 милиарда – което внезапно изглеждало като дребни пари в сравнение с „случайното цифрово богатство“ на Рейнолдс.

Неговата реакция и какво каза

Първоначално Рейнолдс си помислил, че ще има неприятности, като казал: „Първо си помислих, че дължа квадрилиони. Беше доста голяма изненада“.

Той разказал пред Philadelphia Daily News, че числото го накарало да се чувства „като милион долара“, макар че по-точно би било „като квадрилион долара“. В интервю за CNN той добавил: „Не знам, може би някой се е забавлявал“.

Когато го попитали какво би направил с парите, ако можеше да ги запази, той отговорил, че би искал да „погаси националния дълг“ и след това да „купи отбора на Филаделфия Филис“, имайки предвид бейзболния отбор.

Той се пошегувал, че това ще стане при условие, че успее да „вземе добра цена“ за отбора.

Реакцията на банката и последиците

Богатството продължи само две минути. От банката бързо установи грешката, премахна баланса и се извини на Рейнолдс за „неудобството“. В официално изявление компанията заяви: „Очевидно това е грешка и сме благодарни, че г-н Рейнолдс разбира, че е така.“

По-късно от банката предложи да дарят неизяснена сума на благотворителна организация по избор на Рейнолдс, като добавили: „Смятаме, че е вдъхновяващо, че той реши да използва този случай, за да дари за кауза, в която вярва. Надяваме се да уважим този дух, като дарим за кауза по негов избор – свързахме се с него, за да му направим тази оферта и да му благодарим, че е наш клиент!“

За само две минути през 2013 г. Крис Рейнолдс притежавал число толкова голямо, че надминавало въображението – сума, която надхвърля Мъск, Безос, Слим и всеки богаташ, взети заедно. И след това, също толкова бързо, числото изчезва, оставяйки след себе си история, която остава една от най-сюрреалистичните грешки в банковата история.