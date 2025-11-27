Любопитно

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как една техническа грешка превърна обикновен мъж в мултиквадрилионер за две минути

27 ноември 2025, 14:50
Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер
Източник: iStock

К рис Рейнолдс отвори своята банкова сметка и видя, че там са постъпили $92,233,720,368,547,800, което временно го направи най-богатият човек на всички времена.

Много хора си представят как отварят банковата си сметка и откриват неочаквана сума – може би бонус, късметлийско изплащане или продажба на стар предмет онлайн. В реалния свят най-богатият човек в момента е Илон Мъск с приблизително $500 милиарда. След него е Джеф Безос с около $259,4 милиарда.

Тези суми вече са почти непостижими за повечето хора, а въпреки това дори те бледнеят в сравнение с числото, което се появи на екрана на един човек за само две минути.

Моментът, когато числото се появи

Случката се разиграва през юли 2013 г., когато Крис Рейнолдс от Пенсилвания отваря акаунта си, очаквайки да види обичайните скромни суми – най-много той някога е имал там малко над $1 000 от продажбата на стари BMW гуми в eBay.

Вместо това той вижда 17-цифрено число: $92,233,720,368,547,800 – деветдесет и две квадрилиона долара. В този момент той става най-богатият човек в историята, изпреварвайки всеки милиардер на планетата.

За сравнение, мексиканският бизнес магнат Карлос Слим, който по това време е бил най-богатият човек в света, имал нетно състояние от $67 милиарда – което внезапно изглеждало като дребни пари в сравнение с „случайното цифрово богатство“ на Рейнолдс.

Неговата реакция и какво каза

Първоначално Рейнолдс си помислил, че ще има неприятности, като казал: „Първо си помислих, че дължа квадрилиони. Беше доста голяма изненада“.

Той разказал пред Philadelphia Daily News, че числото го накарало да се чувства „като милион долара“, макар че по-точно би било „като квадрилион долара“. В интервю за CNN той добавил: „Не знам, може би някой се е забавлявал“.

Когато го попитали какво би направил с парите, ако можеше да ги запази, той отговорил, че би искал да „погаси националния дълг“ и след това да „купи отбора на Филаделфия Филис“, имайки предвид бейзболния отбор.

Той се пошегувал, че това ще стане при условие, че успее да „вземе добра цена“ за отбора.

Реакцията на банката и последиците

Богатството продължи само две минути. От банката бързо установи грешката, премахна баланса и се извини на Рейнолдс за „неудобството“. В официално изявление компанията заяви: „Очевидно това е грешка и сме благодарни, че г-н Рейнолдс разбира, че е така.“

По-късно от банката предложи да дарят неизяснена сума на благотворителна организация по избор на Рейнолдс, като добавили: „Смятаме, че е вдъхновяващо, че той реши да използва този случай, за да дари за кауза, в която вярва. Надяваме се да уважим този дух, като дарим за кауза по негов избор – свързахме се с него, за да му направим тази оферта и да му благодарим, че е наш клиент!“

За само две минути през 2013 г. Крис Рейнолдс притежавал число толкова голямо, че надминавало въображението – сума, която надхвърля Мъск, Безос, Слим и всеки богаташ, взети заедно. И след това, също толкова бързо, числото изчезва, оставяйки след себе си история, която остава една от най-сюрреалистичните грешки в банковата история.

Източник: TOI    
Крис Рейнолдс Банкова грешка Квадрилион долара Най-богатият човек Банкова история PayPal Неочаквано богатство Юли 2013 Благотворителност Банкова сметка
Последвайте ни
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

I.N.I: “Хората са много изгубени”

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 13 минути

 

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Осем осъдени на доживотен затвор за взрива на Кримския мост

Свят Преди 26 минути

Терористичната атака беше през 2022 г.

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 49 минути

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 1 час

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

България Преди 1 час

Обвиняем по него е Петър Тодоров

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Любопитно Преди 1 час

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 2 часа

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 2 часа

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Любопитно Преди 2 часа

Двойката избира между частен остров или луксозна ферма за събитието

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

България Преди 2 часа

Демонстрацията продължи повече от шест часа и приключи след полунощ

Реджеп Ердоган папа Франциск

Папа Лъв XIV на първа мисия за мир и единство в Турция и Ливан

Свят Преди 2 часа

Папа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия в Турция и Ливан

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 2 часа

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Свят Преди 2 часа

Лавината е паднала около 9:25 ч. сутринта

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 2 часа

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Малките Лилибет и Арчи трогнаха света с първата си поява до Меган и Хари преди Деня на благодарността (СНИМКА)

Edna.bg

6 години без Мастъра: Защо Стефан Данаилов остава иконата на българското кино (СНИМКИ)

Edna.bg

Пини Гершон към младите таланти: Да се раздадем с цялото си сърце

Gong.bg

Валверде: Реал Мадрид е по-обединен от всякога и имаме най-добрия отбор в света

Gong.bg

Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански

Nova.bg

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Nova.bg