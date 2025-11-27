Назначиха нова експертиза за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека

С офийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за катастрофата на ул. „Гурко“ в столицата на 2 септември 2023 г., при която загина 14-годишният Филип, относно събраните доказателства по делото. Обвиняем по него е Петър Тодоров.

Нова експертиза по делото за смъртта на 15-годишния Филип

Новата експертиза трябва да отговори на въпросите в какво състояние е бил пешеходецът, шофьорът имал ли е техническа възможност да го забележи, от кое място на пътното платно е бил видим Филип и къде се е намирал той в този момент, имало ли е възможност да се предотврати катастрофата и други.

Ново заседание по делото за смъртта на Филип, прегазен на пешеходна пътека в София

В началото на заседанието от обвинението поискаха отвод на съдебния състав, тъй като, според тях, нарочно бави съдебния процес. Съдът отказа, като посочи, че тези твърдения не са основателни.