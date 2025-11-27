Любопитно

Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”

Тази неделя Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов стават част от панела на шоуто

27 ноември 2025, 15:03
Фики Стораро се впуска в игра на интуиция в “Пееш или лъжеш”
Източник: “Пееш или лъжеш”

Т ази неделя “Пееш или лъжеш” посреща талантливия певец Фики Стораро, който е готов да се впусне в неповторимо музикално приключение. Водещият Димитър Рачков ще изправи изпълнителя пред любопитни музикални загадки, в които осем напълно различни участници ще се опитат да го убедят, че имат истински талант.

За да не се изгуби в заплетените истории, Фики ще получи подкрепа от верни съветници. Тази седмица към Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов се присъединяват Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов - добре познатите панелисти от “На кафе”, които тази неделя се пренасят в “Пееш или лъжеш”. Двамата ще внесат още повече хумор, настроение и остроумни коментари в опит да помогнат на Фики да отличи талантливите певци от отличните актьори.

Източник: “Пееш или лъжеш”

“Много се вълнувам. Притеснявам се, но в същото време знам, че имам много силна интуиция и ще бъде трудно да ме излъжат“, споделя Фики в специалната рубрика на Елизабет Методиева за “На кафе“ преди да влезе в играта. Той признава, че ще следи особено внимателно кръга Lip Sync.

Тази неделя на сцената на “Пееш или лъжеш” ще се качат Морския, Испанката, Геоложката и Дентистката, а към тях се присъединят още четири колоритни личности, решени да докажат, че именно те притежават истински глас. Кой от тях ще успее да убеди Фики Стораро, че притежава талант? Ще помогнат ли съветниците в разгадаването на мистериите или ще объркат още повече играта?

Разберете в “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVА.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Пееш или лъжеш Фики Стораро музикално приключение Димитър Рачков съветници таланти NOVA Лип Синк музикални загадки забавление
Последвайте ни
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Как един човек случайно стана най-богатият човек в историята – мултиквадрилионер

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Български лекари спасиха 2-месечно бебе с рекордни левкоцити

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Вдовицата на Диого Жота с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Франция връща казармата: Въвеждат 10-месечна военна служба за младежи

Свят Преди 10 минути

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото", обяви Макрон

I.N.I: “Хората са много изгубени”

I.N.I: “Хората са много изгубени”

Любопитно Преди 13 минути

 

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

"Такава е работата на един преговарящ": Тръмп защити Уиткоф, съветвал Русия за Украйна

Свят Преди 39 минути

В разговора Уиткоф изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Путин: Русия разработва мащабна стратегия срещу тероризма

Свят Преди 49 минути

Руският президент добави, че Москва заедно с партньорите си в организацията ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техни клетки

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

Задържаха цигулки за над 12 000 лв. на Летище София

България Преди 1 час

Всички те не са били декларирани по установения ред

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Сидни Суини показа извивките си в изрязан бански (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Актрисата релаксираше с новата си почивка - музикалния мениджър Скутър Браун

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Любопитно Преди 1 час

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 2 часа

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 2 часа

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Тейлър Суифт и Травис Келси промениха сватбените си планове

Любопитно Преди 2 часа

Двойката избира между частен остров или луксозна ферма за събитието

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

СДВР: Трима са задържани при протеста пред НС в сряда, петима полицаи са пострадали

България Преди 2 часа

Демонстрацията продължи повече от шест часа и приключи след полунощ

Реджеп Ердоган папа Франциск

Папа Лъв XIV на първа мисия за мир и единство в Турция и Ливан

Свят Преди 2 часа

Папа Лъв XIV прави дебюта си в чужбина като лидер на Католическата църква, предприемайки шестдневна мисия в Турция и Ливан

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 2 часа

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 2 часа

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

България Преди 3 часа

Той от своя страна обяви, че ще внесе доклада си в общината трети път

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

България Преди 3 часа

Депутатът заяви, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Малките Лилибет и Арчи трогнаха света с първата си поява до Меган и Хари преди Деня на благодарността (СНИМКА)

Edna.bg

6 години без Мастъра: Защо Стефан Данаилов остава иконата на българското кино (СНИМКИ)

Edna.bg

Пини Гершон към младите таланти: Да се раздадем с цялото си сърце

Gong.bg

Валверде: Реал Мадрид е по-обединен от всякога и имаме най-добрия отбор в света

Gong.bg

Заради порои: Обявиха бедствено положение в Петрич и Сандански

Nova.bg

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Nova.bg