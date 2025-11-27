Любопитно

Не яжте тези зеленчуци сурови

27 ноември 2025, 14:32
Не яжте тези зеленчуци сурови
Източник: iStock/Guliver Images

З еленчуците са важна част от здравословното хранене, тъй като съдържат множество витамини, минерали и фибри. Те помагат за укрепване на имунната система и поддържане на добро храносмилане. Някои от най-популярните зеленчуци са моркови, домати, краставици, чушки и зеле.

Много зеленчуци съдържат антиоксиданти, които помагат за борба със свободните радикали в организма. Децата е добре да се насърчават да ядат зеленчуци от малки, за да свикнат с различни вкусове. 

Зелените зеленчуци като спанак, броколи и кейл са особено полезни за очите и костите.

Готвени, а не сурови: най-здравословните зеленчуци според експертите
11 снимки
моркови
моркови
гъби шийтаке
гъби сготвени

Консумацията на разнообразни зеленчуци може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет. Те могат да се ядат сурови, варени, печени или на пара, като всеки начин запазва различни хранителни вещества.

Някои зеленчуци се превръщат в истински супер храни след готвене, осигурявайки на организма повече хранителни вещества, отколкото когато се ядат сурови, пише rbc.ua

Вижте кои зеленчуци е добре да готвите по-често в нашата галерия.

По темата

Източник: rbc.ua    
зеленчуци здравословно хранене хранителни ползи витамини и минерали антиоксиданти готвене на зеленчуци супер храни имунна защита профилактика на заболявания детско хранене
Последвайте ни
Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Бедствено положение в Петрич и Сандански заради дъжда

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Не яжте тези зеленчуци сурови

Не яжте тези зеленчуци сурови

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

Фейслифтът на Opel Astra доказва, че хечбекът все още има какво да каже

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Свят Преди 30 минути

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

България Преди 31 минути

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Saint George Palace - хотелското бижу на Банско

Любопитно Преди 1 час

Комплексът разполага с големи зелени площи, широки пространства и места за разходка

<p>Как ще празнуват&nbsp;Шон &quot;Диди&quot; Комбс и Луиджи Манджионе Деня на благодарността?</p>

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Свят Преди 1 час

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

България Преди 1 час

Той от своя страна обяви, че ще внесе доклада си в общината трети път

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

България Преди 1 час

Депутатът заяви, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои

Снимката е илюстративна

"Най-силната жена в света" изгуби титлата си, след като разкриха, че е мъж

Любопитно Преди 1 час

Джейми Букър, на 28 години — която беше дисквалифицирана във вторник заради това, че не се състезава под пола, с който е родена — бе разкрита след като вулгарни изображения

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

България Преди 1 час

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели

<p>Социалните партньори започнаха нови разговори с властта</p>

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

България Преди 1 час

Техни представители проведоха среща в централата на ГЕРБ

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Шарън Озбърн се появява публично за първи път след трагичната смърт на съпруга си Ози

Любопитно Преди 2 часа

Шарън Озбърн присъства на специално коктейлно събитие, организирано от дизайнерката Ребека Валанс в Аки Лондон.

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

Любопитно Преди 2 часа

 

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

България Преди 2 часа

По данни на институциите няма пострадали хора

<p>Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им (ВИДЕО)</p>

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Крал Чарлз III

Дръзкият коментар от 5 думи на крал Чарлз към принц Уилям и Кейт при годежа им

Любопитно Преди 2 часа

Петнадесет години след като годежът им беше обявен публично, се припомня и реакцията на тогавашния принц Чарлз, която се превърна в хит

Доналд Тръмп

След „грозна“ и „прасенце“ – Белият дом защити Тръмп, изтъкна „откровеност“

Свят Преди 2 часа

„Мисля, че това е една от многото причини американският народ да преизбере този президент – заради откровеността му“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

Осъдиха жена за побой над учителка в класна стая пред учениците

България Преди 2 часа

Случаят е от чирпанското село Зетьово

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

6 години без Мастъра: Защо Стефан Данаилов остава иконата на българското кино (СНИМКИ)

Edna.bg

Ски, греяно вино и изненади: трите най-достъпни и романтични дестинации за зимен уикенд

Edna.bg

Роналдо открива частен клуб в Мадрид, забранява телефоните и снимките

Gong.bg

Слави The Clashers ще бъде специален гост на Ботев - Черно море

Gong.bg

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Nova.bg

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Nova.bg