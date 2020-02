Столетник получи 70 000 валентинки

Б лизо 70 000 картички за Св. Валентин са запълнили стаята на Уилям Уайт, ветеран с орден "Пурпурно сърце" от Втората световна война, съобщи Ройтерс.

Уайт, който е на 104 г., за пръв път ще посрещне Деня на влюбените с толкова внимание и благопожелания от цял свят.

Валентинките, които са адресирани до Уилям в старческия дом в Стоктън, щата Калифорния, пристигат след кампания в социалните мрежи на негов съсед, който помолил близки и непознати да изпращат картички, за да почетат Уайт.

Първоначално идеята била да се мобилизират хора, за да получи Уайт по една картичка за всяка изживяна година. Резултатът обаче надминал всички очаквания.

Седемдесетте хиляди картички пристигнали от почти всички щати на САЩ и няколко чужди страни.

Праправнучката на ветерана Абигейл, която е на девет години, му донесла десетки валентинки от съучениците си, част от които били украсени с американския флаг.

