Отмениха мирните преговори между САЩ и Иран в Швейцария

П ланираните за петък преговори между Съединените щати и Иран за прилагането на 14-точковото споразумение за прекратяване на войната бяха отменени, съобщи швейцарското външно министерство.

Разговорите трябваше да започнат в петък в малкото швейцарско село Оббюрген, само два дни след подписването на меморандум за разбирателство, който откри 60-дневен период за договаряне на трайно споразумение относно иранската ядрена програма и възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

От Белия дом заявиха, че Съединените щати очакват с нетърпение началото на техническите разговори „възможно най-скоро“, като същевременно потвърдиха, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководи преговорите от името на администрацията на президента Доналд Тръмп, няма да отпътува за Швейцария.

„Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима. Към този момент вицепрезидентът няма да отпътува тази вечер“, заяви говорител на Белия дом късно в четвъртък.

Отмяната на срещата е станала толкова внезапно, че служители от екипа на Ванс и група журналисти вече са били събрани във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон в очакване на заминаването. Междувременно десетки представители на Белия дом, служители по подготовката на визитата и медийни екипи вече са се намирали в Швейцария, за да подготвят пристигането на американския вицепрезидент.

В четвъртък върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че е одобрил меморандума за разбирателство въпреки известни резерви. В същия ден Съединените щати официално отмениха блокадата на иранските пристанища.

Малко преди обявяването на отмяната на разговорите полуофициалната иранска агенция „Тасним“ съобщи, че иранските преговарящи искат първо да видят реални доказателства за изпълнението на временните договорености от страна на Вашингтон, преди да започне следващият етап от мирните преговори. Според публикацията не е имало и потвърждение, че иранската делегация действително ще отпътува за Женева.

Отмяната последва и публикация на арабската телевизионна мрежа Al-Mayadeen, която е политически близка до подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. Медията съобщи, че Техеран отлага изпращането на своята делегация в Швейцария заради продължаващата израелска военна операция в Ливан.

Израел, който не участва в мирните преговори и публично се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължи военните си действия срещу „Хизбула“ и извърши нови въздушни удари рано в четвъртък.

Меморандумът за разбирателство предвижда „окончателно прекратяване“ на войната в Ливан и гарантиране на териториалната цялост и суверенитета на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня на всички фронтове.

В същото време правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да подчертава, че няма намерение да изтегля войските си от Ливан. Това предизвика открити критики от страна на Тръмп и Ванс към действията на Израел.

В петък главният ирански преговарящ Мохамад Галибаф отправи предупреждение срещу всяко нарушаване на договореностите.

„В случай на неправомерни действия, нарушаване на договора или прекрачване на договорените рамки от другата страна, нямаме съмнение, че ще бъде даден решителен отговор на врага“, заяви той.

Дипломатическите противоречия около планираните разговори допълнително засилват несигурността дали може да бъде постигнато трайно примирие в регионалния конфликт, който според различни оценки е отнел живота на най-малко 7000 души, довел е до рязко покачване на енергийните цени и е разтърсил световните пазари.

В четвъртък Хаменей заяви, че Доналд Тръмп е подписал споразумението „от отчаяние“ и даде знак, че предстоящите преговори няма да бъдат лесни.

„Ако американската страна има прекомерни изисквания, ние няма да ги приемем“, посочи той в писмено изявление.

Според договореностите двете страни разполагат с 60 дни, за да постигнат окончателно споразумение относно бъдещето на иранската ядрена програма, освен ако срокът не бъде удължен по взаимно съгласие. Предвижда се също създаването на фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара за Иран, както и редица финансови стимули.

В четвъртък американските въоръжени сили премахнаха военноморската блокада на иранските пристанища, която до този момент възпрепятстваше корабоплаването към и от Ислямската република. От американската армия уточниха, че военните кораби на САЩ ще останат в района.

Въпреки това трафикът през Ормузкия проток, един от най-важните енергийни маршрути в света, който беше блокиран от Иран по време на конфликта, остава ограничен.

Ормузкият проток е стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение в района оказва пряко влияние върху международните енергийни пазари и световната икономика, което превръща възстановяването на корабоплаването в една от ключовите цели на постигнатото между Вашингтон и Техеран временно споразумение.