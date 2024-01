Ирина Шейк отново бе засечена на среща с Том Брейди

И рина Шейк и Том Брейди отново са забелязани заедно. Руската супермоделка и американският спортист прекараха вечерта в ресторант Brasserie Fouquet в Ню Йорк, съобщава TMZ.

Двойката, за която се смята, че има връзка от миналото лято, е прекарала около два часа в заведението, но без да демонстрират любовност. Свидетели на срещата на Ирина и Том разказаха, че бившият съпруг на Жизел Бюндхен избрал бургер от менюто на ресторанта и споделил с моделката впечатленията си колко е добър. Според слуховете влюбените са напуснали заведението заедно, а Брейди е платил сметката.

Ирина Шейк, която наскоро отпразнува 38-ия си рожден ден в компанията на Емили Ратайковски и Стела Максуел, преди няколко месеца започна афера с 46-годишния Том Брейди. Двойката многократно бе виждана заедно на срещи или публични събития, но не коментира връзката си. Руският модел преди няколко години се раздели с актьора Брадли Купър, от когото има дъщеря Лиа, а Том Брейди се разведе с Жизел Бюндхен миналата година и оттогава му се приписват няколко афери - включително с Ким Кардашян, която по-рано заяви че Шейк „прибира“ мъжете си.

