"Кралица!": Ирина Шейк предизвика фурор на модно ревю в Милано

Н а Седмицата на модата в Милано Ирина Шейк представи колекцията на Алберта Ферети и предизвика фурор с роклята си, пише The Sun.

Присъстващите я видяха в много пикантен тоалет: ангелската на пръв поглед бледорозова рокля с изрезки леко разголи интересна част от тялото ѝ. И въпреки че в шоуто не бяха включени грим и допълнителни аксесоари, всички погледи бяха вперени в естествено красивата знаменитост.

A moment for #IrinaShayk's iconic walk at #AlbertaFerretti's spring 2024 show. See the full collection here: https://t.co/OXKd9eoW7d pic.twitter.com/e7W2cYPGrU