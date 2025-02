Лъжата, която разтърси света: Инфлуенсърка заблуди хиляди с фалшива история за злокачествен рак на мозъка

Н ов минисериал на Netflix разказва историята на австралийската инфлуенсърка Бел Гибсън, която излъга, че има терминален стадий на рак, за да популяризира алтернативни терапии. Десетилетие по-късно нейната история остава като предупреждение.

Възходът на една измама

През 2013 г. невероятната история за „победа над рака“ завладя заглавията на медиите, когато млада жена създаде уелнес приложение, базирано на твърденията ѝ, че е преборила болестта. Според самата Гибсън, през 2009 г., когато е била едва 20-годишна, ѝ е поставена диагноза „злокачествен рак на мозъка“ с прогноза „шест седмици, максимум четири месеца живот“. Вместо да се подложи на химиотерапия и лъчетерапия, тя твърдеше, че е избрала да се „излекува естествено“ – чрез правилно хранене, търпение, решителност и любов.

С нарастваща популярност в Instagram – тогава все още нова платформа – Гибсън събра 200 000 последователи, които следяха „лечебното ѝ пътешествие“. Скоро след това тя пусна в продажба приложението The Whole Pantry, последвано от едноименна готварска книга. В тях тя приписваше своето „чудотворно изцеление“ на специална диета и насърчаваше последователите си да я последват. Признанието не закъсня – списание Elle Australia я нарече „най-вдъхновяващата жена на годината“, а Cosmopolitan ѝ връчи наградата „Забавна, смела и безстрашна жена“ през 2014 г.

Binged watch this the other day. Very good & US actress Kaitlyn Dever who plays Belle absolutely nails the Aussie accent!



Apple Cider Vinegar review – the wild wellness scammer who claimed she beat cancer with healthy living https://t.co/8seHG8sB4I — Vaxatious Litigant 💉⚖️👨‍⚖️ (@ExposingNV) February 8, 2025

Истината излиза наяве

Всичко това обаче се оказа една грандиозна измама. Бел Гибсън никога не е била диагностицирана с рак на мозъка, нито с „рак на кръвта, далака, матката и черния дроб“, както по-късно твърдеше в свой пост в Instagram през 2014 г. Започнаха да се появяват съмнения в австралийските медии, че може би е измамница. През април 2015 г. тя най-накрая призна истината в интервю за Women’s Weekly: „Не, нищо от това не е вярно.“ Но вместо да поеме отговорност, тя добави неясно: „Все още се колебая между това, което мисля, че знам, и реалността.“

Apple Cider Vinegar's Milla Blake is actually based on the tragic story of this real-life influencer https://t.co/4VYLO60Op1 — Women's Health (@UKWomensHealth) February 8, 2025

Внимание, предстоят спойлери!

Как скандалът беше пресъздаден в „Apple Cider Vinegar“

Новият минисериал на Netflix Apple Cider Vinegar пресъздава този скандал по провокативен начин. Сценаристката Саманта Щраус изгражда историята около обърканата връзка на Гибсън с истината. Сюжетът прескача между различни периоди – от 2009 г. до 2015 г. – смесвайки реални факти с художествени сцени, включително гротескна монтажна поредица, в която героите пеят Toxic на Бритни Спиърс, и появата на лекар, когото Бел Гибсън твърди, че я е лекувал, но който никога не е съществувал.

Сериалът умишлено прави трудно разграничаването между истина и лъжа – логичен подход, когато става въпрос за персонаж, изграден върху измама. След като Netflix се сблъска със съдебни дела заради сериала Baby Reindeer, в Apple Cider Vinegar се включват уточнения като: „Това е почти истинска история, базирана на лъжа“ и „Вдъхновено от действителни събития. Някои герои и случки са измислени или променени.“

Сериалът се нарежда сред популярните измамнически драми като Inventing Anna (посветен на „фалшивата наследница“ Анна Делви) и The Dropout (за Елизабет Холмс и скандала с Theranos).

Gotta give Netflix credit but they’ve got a hit with #AppleCiderVinegar. Not a fan of real life adaptations but this is one of them ones. Who knew a story based on a woman lying about having brain cancer could be so good. 7/10 pic.twitter.com/LMkcj864PK — Pablo⛷️ (@sxintpablo24) February 6, 2025

Манипулацията на Бел Гибсън и реалните жертви

Кейтлин Дивър, която играе Гибсън, представя персонажа ѝ като очарователна, но хладнокръвна манипулаторка – въплъщение на крайните последици на културата „fake it till you make it“.

Бел Гибсън беше една от първите измамници, които използваха социалните мрежи, за да заблудят хората. Но дори сред други скандали, като Tinder Swindler (измамника от Tinder) или The Hollywood Con Queen (мъжът, който се представяше за холивудски продуцент), нейната измама остава особено жестока. Тя не просто измами последователите си – тя злоупотреби с доверието на тежко болни хора, предлагайки им фалшива надежда.

Сериалът представя и историите на две жени, които демонстрират последиците от действията на Гибсън. Едната от тях, вдъхновена от реалната блогърка Джесика Айнскоу, също популяризира алтернативни лечения, но в крайна сметка умира от рак на 30-годишна възраст. Другата героиня, измислена, но базирана на истински жертви, представлява онези последователи на Гибсън, които може би са се отказали от конвенционалното лечение заради нейните съвети.

Последствията от измамата

През 2017 г. австралийският съд призна Гибсън за виновна по пет обвинения за подвеждаща търговска практика и ѝ наложи глоба от 410 000 австралийски долара. До 2021 г. неплатените ѝ глоби надхвърлят 500 000 долара, а къщата ѝ беше претърсена от съдебни изпълнители.

Днес Бел Гибсън почти не се появява публично. През 2020 г. заяви, че вече се казва „Sabontu“ и е част от етиопската общност Omoro. През февруари 2024 г. репортер от A Current Affair я откри на бензиностанция и я попита защо не е платила глобите си. „Проявете човечност“, отговори тя. „Не съм платила, защото не мога да си го позволя.“

Скандалът с Гибсън е предупреждение за силата – и опасностите – на социалните мрежи. Apple Cider Vinegar служи като напомняне, че в интернет има безброй изкусно изградени идентичности – и че най-здравословният подход е винаги да подхождаме със скептицизъм.

