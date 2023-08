Колие с буквата "Б": Инес де Рамон показа любовта си към Брад Пит

П риятелката на Брад Пит, Инес де Рамон, наскоро излезе навън, носейки сантименталното колие с буквата"Б", на фона на съобщенията, че двойката продължава да е заедно и "се справя чудесно".

Инес, която изпълнява длъжността вицепрезидент на марката за фини бижута Anita Ko, беше заснета да носи изящното диамантено колие, докато пазаруваше в Лос Анджелис.

Дизайнерката на бижута носеше черен топ, съчетан с черни панталони и черна чанта, докато носеше зелена напитка и пазарска чанта Bristol Farms.

30-годишната Де Рамон се появи инкогнито с огромни слънчеви очила по време на разходката с куче в сряда.

Източник заяви, че 59-годишният актьор от "Запознай се с Джо Блек" и Инес "се справят чудесно", след като "прекараха много време заедно това лято, тъй като наистина се наслаждават на компанията си".

Brad Pitt's girlfriend Ines de Roman, 30, is spotted wearing a B pendant necklace for her beau, 59, during a green smoothie run with her dog https://t.co/V9Kw73fUo1