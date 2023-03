Влюбените Брад Пит и Инес Де Рамон заедно в Париж (СНИМКИ)

Д войката беше забелязана в ресторант "Fouquet's" на Шанз Елизе.

Във видеото на френското издание "Paris Match" се вижда как Брад и Инес седят един до друг, заобиколени от други знаменитости, скоро присъствали на връчването на наградите "Сезар".

Романсът на Брад Пит и Инес Де Рамон стана известен за първи път през ноември миналата година, когато бяха забелязани заедно на концерт на Боно в Лос Анджелис. Актьорът и дизайнерката се прегръщаха и държаха за ръце през цялата вечер.

По-късно Инес гостува на рождения ден на Брад в Холивуд и го придружи на афтърпартито за премиерата на новия филм "Вавилон". Източник, близък до момичето, тогава заяви пред "People", че Брад "явно е много влюбен в нея: това личи от факта, че я доведе на премиерата си".

