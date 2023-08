Мистериозната татуировка на средните пръсти на Анджелина Джоли: Познайте какво гласи?

Т атуистът на Анджелина Джоли разкри, че актрисата си е направила тайна татуировка на двата си средни пръста - и феновете се забавляват в коментарите, гадаейки какво може да пише на татуировката.

Господин К, който работи в обичаното от знаменитостите студио Bang Bang в Ню Йорк, сподели във вторник в Instagram снимка на пръстите на Джоли, на която прясното мастило е напълно замъглено, за да остане скрит новият дизайн.

Г-н К отбеляза звездата от "Злодеида" и написа: "Все още не мога да повярвам, че всъщност хванах ръката ѝ и я татуирах", преди да помоли последователите си да отговорят "Познайте какво гласи?"

Предположенията започнаха да се трупат, като "F-k you, Brad" е най-популярната опция.

Коментаторите, разбира се, имат предвид бившия ѝ съпруг Брад Пит, с когото Джоли се срещаше от 2005 г. до дългоочакваната им сватба през 2014 г. Двойката обаче се развежда през 2016 г. и е въвлечена в продължаваща, оспорвана съдебна битка относно децата им и общата им винарна.

Други предположения за това какво би могло да представлява новото мастило на татуираната звезда включват почит към децата ѝ, "предупредителен етикет за потенциални ухажори" или "нещо духовно".

Г-н К е и татуистът, който стои зад противоречивия гръб на Дожа Кат, който феновете нарекоха "демоничен". Майли Сайръс, Майкъл Джей Фокс, Софи Търнър и Джо Джонас са фенове на популярното студио за татуировки в центъра на града.

Това далеч не е първата татуировка на Анджи, тъй като 48-годишната филантропка има много значими произведения, които почитат благотворителните ѝ начинания и шестте ѝ деца.

