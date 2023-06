Нова драма около Анджелина Джоли и Брад Пит, този път заради винарната им

В чера Брад Пит подаде нови съдебни документи, в които твърди, че Анджелина Джоли е отказала да му продаде половината от френското им лозе Chateau Miraval, защото e искала да си отмъсти заради решението за попечителство, което не е било в нейна полза.

Но източник, близък до актрисата, твърди пред Page Six, че тя го е направила, защото Пит се е опитал да ѝ попречи да говори за насилието над децата им.

Brad Pitt is not backing down from his legal fight against his ex-wife Angelina Jolie over a French winery they once owned together https://t.co/2HHewZBZoQ