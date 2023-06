Брад Пит и Инес де Рамон: Какво спира актьора да запознае децата си с новата си приятелка

Б рад Пит може и да има сериозна връзка с Инес де Рамон, но все още не я е представил на децата си и на бившата си съпруга Анджелина Джоли.

"Преди Брад да запознае Инес с децата си, той иска да се увери, че връзката им е дълготрайна, защото това не е нещо, което той приема с лека ръка", казва източник.

