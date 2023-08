Индия разпространи кадри, показващи маневри на лунохода "Прагиян" (ВИДЕО)

И ндийската организация за космически изследвания публикува видео в социалната мрежа "Х" (известна преди като Twitter), на което луноходът "Прагиян", разположен на лунната повърхност в рамките на мисията "Чандраян-3", извършва маневри, съобщи ТАСС.

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.



It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.

Isn't it?🙂 pic.twitter.com/w5FwFZzDMp