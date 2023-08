Неочаквано: Индийският луноход отчете 70 °C на южния полюс на Луната

И ндийският луноход "Прагян" предаде първите научни данни след кацането си на южния полюс на Луната. Температурата на повърхността беше неочаквано висока. Индийската организация за космически изследвания (ISRO) смяташе, че ще бъде между 20 и 30 °C, но тя беше 70 °C.

