"Усмихни се, моля!": Индийският луноход изпрати на Земята снимка на спускаемия модул

И ндийският луноход "Прагиян" от мисията "Чандраян-3", доставен на Луната със спускаемия модул "Викрам", изпрати на Земята негова снимка, публикувана от Индийската организация за космически изследвания (ISRO) на страницата ѝ в социалната мрежа "X" (Twitter).

"Усмихни се, моля! Днес луноходът "Прагиян" направи снимка на спускаемия модул "Викрам", гласи публикацията.

Chandrayaan-3 Mission:



Smile, please📸!



Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.



The 'image of the mission' was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).



NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE