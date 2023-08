Индийският луноход откри сяра на повърхността на Луната

И ндийският луноход "Прагиян", който достигна на Луната с мисията "Чандраян-3", е предал информация за наличие на сяра в почвата на Южния полюс на Луната, предаде ТАСС, позовавайки се на Индийската организация за космически изследвания (ISRO).

Chandrayaan-3 Mission:



In-situ scientific experiments continue .....



Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL