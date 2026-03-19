България

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

19 март 2026, 11:29
Източник: iStock Photos/Getty Images

М есото от незаконните кланици край Ихтиман най-вероятно е достигало до пазара в София. Toва заяви д-р Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), пред БНТ. По думите му каналът за контрабандно месо от Румъния е действал поне 3–4 години, а вероятно и повече.

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, подчерта Мавровски.

Месото се обработвало в кланици в Ихтиман, а роми печелели по 20-30 хил. лева на сезон

Животните са от Румъния

Според директора на БАБХ всички животни, открити край Ихтиман, са с румънски ушни марки. „Дори изпратихме писмо до румънските власти. Там се оказа, че на поляната в Ихтиман има живи румънски животни – виртуално живи, но на практика части от тях са останки“, обясни Мавровски.

Откриха 50 тона месо без документи за произход

Месото е стигало до пазара

Най-близкият пазар за незаконното месо е София. „Най-вероятно е било изядено. Има и други опасни заболявания, освен шап, като бурцелоза, особено в района на Симитли“, предупреди директорът на БАБХ.

Мавровски изтъкна, че големи количества кожи, кости и вътрешности не могат да останат незабелязани от местната власт и други институции. „Някой си е затварял очите широко. Нашите проучвания показват, че това не е можело да се случи без знанието на наши служители и други институции. Няколко пъти са залавяни пратки на границата, но оттам нататък не са предприемани мерки“, каза той.

Апел към гражданите

Директорът на БАБХ призова хората да купуват месо само от регистрирани търговци и предприятия. „При месопереработката има строг контрол. Нерегистрирани предприятия започват постепенно да излизат наяве, но добивът на месо винаги трябва да се извършва в официални кланици. Дори клинично здравите животни крият рискове, ако се обработват нерегламентирано“, подчерта Мавровски.

Румъния: Хванаха 2 т негодно месо в камион на българин

Нови мерки и контрол на границата

Оттук нататък всички пратки с живи животни ще се проверяват щателно. „Целта на акцията, която подехме с министър Христанов, е чиста храна. Работим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос. Всички пратки с живи животни ще бъдат проверявани безсрочно“, обясни директорът на БАБХ.

По отношение на мерките срещу шап директорът уточни, че след огнищата на остров Лесбос и други райони са предприети стриктни проверки на територията на страната и по границите. Забранен е вносът на дребни преживни животни от Румъния и Гърция, а някои пратки са върнати още на границата.

Вътре в страната също има нарушения. Животни от огнище с шарка в Пловдивско са засечени на паша, което създава риск от нова вълна. „Областта е затворена, няма право да изнасят или продават животни. Предприети са предупредителни протоколи и полицейски мерки“, допълни Мавровски.

Качество на храната за деца

Директорът на БАБХ обърна внимание и на качеството на закуските в училища и детски градини. „Имам деца и съм потресен от това, което се предлага. Държавата трябва да финансира адекватна храна. Нискокачествената и рискова храна, която влиза, е недопустима“, подчерта той.

Мавровски увери, че контролът на държавата върху качеството на храната се засилва, като посочи недобросъвестните производители като основна причина за проблемите.

Източник: БНТ    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 15 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 16 минути

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

<p>Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за войната в Иран</p>

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 1 час

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Свят Преди 1 час

Цената на синьото гориво в Европа удари 74 евро за мегаватчас след атака срещу рафинерията в Рас Лафан. Катарската отбрана потвърди за два големи пожара в индустриалната зона, докато Техеран официално пое отговорност за ударите

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

България Преди 2 часа

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

.

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 2 часа

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

