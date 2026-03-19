БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

М есото от незаконните кланици край Ихтиман най-вероятно е достигало до пазара в София. Toва заяви д-р Ангел Мавровски, директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), пред БНТ. По думите му каналът за контрабандно месо от Румъния е действал поне 3–4 години, а вероятно и повече.

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, подчерта Мавровски.

Месото се обработвало в кланици в Ихтиман, а роми печелели по 20-30 хил. лева на сезон

Животните са от Румъния

Според директора на БАБХ всички животни, открити край Ихтиман, са с румънски ушни марки. „Дори изпратихме писмо до румънските власти. Там се оказа, че на поляната в Ихтиман има живи румънски животни – виртуално живи, но на практика части от тях са останки“, обясни Мавровски.

Откриха 50 тона месо без документи за произход

Месото е стигало до пазара

Най-близкият пазар за незаконното месо е София. „Най-вероятно е било изядено. Има и други опасни заболявания, освен шап, като бурцелоза, особено в района на Симитли“, предупреди директорът на БАБХ.

Мавровски изтъкна, че големи количества кожи, кости и вътрешности не могат да останат незабелязани от местната власт и други институции. „Някой си е затварял очите широко. Нашите проучвания показват, че това не е можело да се случи без знанието на наши служители и други институции. Няколко пъти са залавяни пратки на границата, но оттам нататък не са предприемани мерки“, каза той.

Апел към гражданите

Директорът на БАБХ призова хората да купуват месо само от регистрирани търговци и предприятия. „При месопереработката има строг контрол. Нерегистрирани предприятия започват постепенно да излизат наяве, но добивът на месо винаги трябва да се извършва в официални кланици. Дори клинично здравите животни крият рискове, ако се обработват нерегламентирано“, подчерта Мавровски.

Нови мерки и контрол на границата

Оттук нататък всички пратки с живи животни ще се проверяват щателно. „Целта на акцията, която подехме с министър Христанов, е чиста храна. Работим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос. Всички пратки с живи животни ще бъдат проверявани безсрочно“, обясни директорът на БАБХ.

По отношение на мерките срещу шап директорът уточни, че след огнищата на остров Лесбос и други райони са предприети стриктни проверки на територията на страната и по границите. Забранен е вносът на дребни преживни животни от Румъния и Гърция, а някои пратки са върнати още на границата.

Вътре в страната също има нарушения. Животни от огнище с шарка в Пловдивско са засечени на паша, което създава риск от нова вълна. „Областта е затворена, няма право да изнасят или продават животни. Предприети са предупредителни протоколи и полицейски мерки“, допълни Мавровски.

Качество на храната за деца

Директорът на БАБХ обърна внимание и на качеството на закуските в училища и детски градини. „Имам деца и съм потресен от това, което се предлага. Държавата трябва да финансира адекватна храна. Нискокачествената и рискова храна, която влиза, е недопустима“, подчерта той.

Мавровски увери, че контролът на държавата върху качеството на храната се засилва, като посочи недобросъвестните производители като основна причина за проблемите.