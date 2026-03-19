България

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

19 март 2026, 11:10
Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април
Източник: БТА

О т 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането, посочиха от НОИ.

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лв., а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лв., казаха от НОИ.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. възлиза на 625,0 млн. евро. Съпоставени със същия месец на предходната година, приходите са нараснали с 61,7 млн. евро (11,0%), съобщиха преди дни от НОИ. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
