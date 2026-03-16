Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

З вездата от хоръра „Грешници“ Джак О'Конъл предизвика истински шок на червения килим преди наградите „Оскар“, появявайки се с окървавени вампирски зъби, пише Daily Mail.
35-годишният актьор влиза в ролята на Ремик във филма, който вече влезе в историята с рекордните 16 номинации. Неговият герой е вековен ирландски вампир, който тероризира малко градче в Мисисипи през 1932 г. В знак на почит към мрачния си персонаж, О'Конъл позира пред фотографите, демонстрирайки зловещата захапка.
Той съчета дръзкия аксесоар с класически черно-бял смокинг, включващ бяло сако и черни панталони. За да завърши ансамбъла си, актьорът заложи на тъмни слънчеви очила и изискана черно-бяла бродирана кърпичка в джоба на сакото.
