Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

З вездата от хоръра „Грешници“ Джак О'Конъл предизвика истински шок на червения килим преди наградите „Оскар“, появявайки се с окървавени вампирски зъби, пише Daily Mail.

35-годишният актьор влиза в ролята на Ремик във филма, който вече влезе в историята с рекордните 16 номинации. Неговият герой е вековен ирландски вампир, който тероризира малко градче в Мисисипи през 1932 г. В знак на почит към мрачния си персонаж, О'Конъл позира пред фотографите, демонстрирайки зловещата захапка.

Той съчета дръзкия аксесоар с класически черно-бял смокинг, включващ бяло сако и черни панталони. За да завърши ансамбъла си, актьорът заложи на тъмни слънчеви очила и изискана черно-бяла бродирана кърпичка в джоба на сакото.