Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

П обедителите от екипа на „KPop Demon Hunters“ бяха грубо прекъснати по време на благодарствените си речи на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. Въпреки че продукцията триумфира с две статуетки по време на бляскавото събитие в Лос Анджелис в неделя, радостта на наградените бе помрачена от внезапни прекъсвания.

Оригиналната анимация на Netflix – музикалното фентъзи „KPop Demon Hunters“ – спечели „Оскар“ за най-добра оригинална песен за хита „Golden“ (в изпълнение на Ejae, Audrey Nuna и Rei Ami), както и в категорията за най-добър анимационен филм.

The Oscar for Best Music (Original Song) goes to “Golden“ from “KPop Demon Hunters.” #Oscars pic.twitter.com/cIVBGp2msN — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Въпреки че Ejae успя да изрази емоционалната си благодарност, музиката на оркестъра започна да свири, преди останалата част от актьорския състав да получи думата. Въпреки молбите на певеца за още малко време, фонът не заглъхна, а веднага след това осветлението на сцената бе изгасено.

Подобна ситуация се разигра и по-рано в празничната вечер, когато „KPop Demon Hunters“ бе обявен за най-добър анимационен филм. На сцената, за да приемат отличието, се качиха режисьорите Маги Канг и Крис Апелханс, заедно с продуцентката Мишел Уонг.

Сигналната музика прозвуча още преди триото да е приключило, но за кратко заглъхна, позволявайки им да довършат. „За тези от вас, които изглеждат като мен – много съжалявам, че отне толкова време да видим себе си във филм като този. Но той вече е факт и това означава, че следващите поколения няма нужда да копнеят“, сподели Канг, който е роден в Южна Корея.

‘KPop Demon Hunters’ have won all of their #Oscars nominations. pic.twitter.com/LN6xmOhZas — Pop Base (@PopBase) March 16, 2026

Апелханс също подчерта, че киното има силата да „ни свързва като хора отвъд културите и границите“.

Той добави: „Искам само да отделя момент, за да кажа на всички млади режисьори, художници и музиканти от всички краища на света: разкажете своята история, пейте със собствения си глас. Обещавам ви, че светът ви чака.“

Въпреки че феновете бяха във възторг от успеха на лентата, мнозина останаха разочаровани от начина, по който звездите бяха принудени да слязат от сцената.

„Беше изключително неуважително това, което направиха с екипа на KPop Demon Hunters на Оскарите. Нека изкажат речта си... въпреки това се радвам, че спечелиха“, написа един от многото критици в социалната мрежа X.

‘KPop Demon Hunters’ winners rudely interrupted during Oscars 2026 acceptance speeches https://t.co/Zm3CsLCC4a pic.twitter.com/mi5E3QmQHV — Page Six (@PageSix) March 16, 2026

„Тази музика, прекъсваща речта на екипа, беше доста груба #Оскарите“, сподели друг потребител, а трети отбеляза: „Опитват се да съкратят речта им, докато Ейми Мадиган беше там горе цяла вечност #Оскарите.“ Друг недоволен зрител възрази: „Имат време за тези ужасни шеги, но нямат време за екипа на KPop Demon Hunters... #Оскари.“

Един от потребителите в мрежата дори стигна дотам да твърди, че на победителите от „KPop Demon Hunters“ е било дадено „по-малко време от всички останали“, определяйки хода на организаторите като „абсолютно неуважение“ и настоявайки за официално извинение от водещите на церемонията.