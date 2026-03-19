Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

М ъж на 53 години бе осъден на 5 години лишаване от свобода за измама в София, съобщиха от прокуратурата. Присъдата е постановена от Софийския районен съд и е за престъпление, извършено при условията на опасен рецидив.

Български предприемач обвинен за измама от близо 250 000 евро

Измамата е извършена в периода юли – август 2022 г. Осъденият, с инициали П.Л., заблудил жена, че представляваното от нея дружество е одобрено за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Под претекст, че трябва да „придвижи“ проекта, той първоначално поискал 4000 лева, представени като такса към Министерството на земеделието. Впоследствие изискал още 53 000 лева, обяснявайки, че сумата е необходима за „самоучастие“ по проекта.

Оставиха в ареста адвокатката, обвинена в измама

Жертвата предала общо 57 000 лева, след което разбрала, че е измамена, и подала сигнал до властите.

В хода на разследването са събрани доказателства, включително свидетелски показания и експертизи, които установяват, че мъжът е извършителят на престъплението. Съдът е отчел и предишни осъждания за сходни деяния, което е довело до квалифицирането на случая като опасен рецидив.

Управител на българска компания е осъден за измама с евросубсидии

Освен ефективната присъда от 5 години, съдът постанови тя да бъде изтърпяна при първоначален строг режим.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.