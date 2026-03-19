Свят

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

19 март 2026, 10:26
Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран
Източник: Istock

П ентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран, според висш служител на администрацията – огромна нова сума, която почти сигурно ще срещне съпротива от страна на законодателите, противопоставящи се на конфликта, съобщава The Washington Post.

Тази цифра далеч надхвърля разходите за мащабната кампания от въздушни удари на администрацията до момента. Вместо това тя цели спешно увеличаване на производството на критични оръжия, изразходвани в момент, когато американските и израелските сили са поразили хиляди цели през последните три седмици, според трима други източници, запознати с въпроса, които потвърдиха, че Министерството на отбраната търси пакети с такъв размер.

Подобно на други източници за тази статия, лицата говориха при условие за анонимност, за да опишат чувствителното планиране на администрацията.

Остава неясно колко точно ще поиска Белият дом от конгресмените за одобрение. Някои служители на Белия дом не смятат, че искането на Пентагона има реалистичен шанс да бъде прието в Конгреса, каза висшият служител. Пентагонът е предложил няколко различни варианта за финансиране през последните две седмици, според служителя и трима други запознати с темата.

Искането за финансиране вероятно ще предизвика голяма политическа битка в Конгреса, тъй като обществената подкрепа за усилията остава слаба, а демократите са остро критични. Републиканците дадоха сигнали за подкрепа на предстоящото допълнително искане, но не са се ангажирали със законодателна стратегия, нито са намерили ясен път за преодоляване на прага от 60 гласа в Сената.

Президентът Доналд Тръмп водеше кампания за прекратяване на американските авантюри в чужбина и често атакуваше администрацията на Байдън за сумите, одобрени за финансиране на войната в Украйна. До декември Конгресът беше одобрил приблизително 188 милиарда долара разходи за войната в Украйна, според специалния генерален инспектор на САЩ за операция „Атлантическа решимост“.

Министерството на отбраната отказа коментар, а Белият дом не отговори веднага на запитванията за коментар.

Разходите за войната в Иран нараснаха бързо, надхвърляйки 11 милиарда долара само през първата седмица, според множество служители. Малко след като съвместната американско-израелска кампания започна в края на миналия месец, администрацията на Тръмп започна да подготвя допълнително искане за финансиране, за да помогне за покриване на разходите – процес, който често е необходим, за да се гарантира, че армията може да поддържа готовността си за защита срещу заплахи по света дори по време на война.

В рамките на Пентагона усилията бяха ръководени от заместник-министъра на отбраната Стивън Файнбърг, който през последната година се фокусира върху американската отбранителна индустрия и увеличаването на производството на прецизни боеприпаси, които бяха бързо изчерпани от войната, според двама души.

Офисът на Файнбърг подготви редица пакети в опит бързо да реши проблема с недостига на боеприпаси в Пентагона и да стимулира понякога мудната отбранителна индустрия на страната, каза един от източниците.

Още преди войната в Иран Тръмп призова за бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара – увеличение с над 50 процента спрямо предходната година. Остава неясно как и дали допълнителното искане ще бъде включено в тази сума. Службата за управление и бюджет към Белия дом възрази срещу общата сума в рамките на вътрешни дискусии, заявявайки, че тя е твърде голяма.

Сенатор Том Котън (републиканец от Арканзас), председател на комисията по разузнаване в Сената, също притисна администрацията да включи допълнително финансиране за разузнавателната общност в крайния си пакет.

Експертите казват, че предстоящата битка за искането на Пентагона вероятно ще бъде тест за популярността на войната, тъй като се очаква критиците да се опитат да отхвърлят мярката като сигнал за тяхното несъгласие с участието на САЩ в конфликта.

„Направихме някои оценки на разходите за войната въз основа на ограничените налични данни, но има огромна несигурност и Конгресът иска да знае каква е сметката“, каза Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания – мозъчен тръст, базиран във Вашингтон. „Ако администрацията поиска повече пари, ще има голяма политическа битка, защото всички антивоенни настроения ще се фокусират върху това искане.“

Допълнителен проблем за всяко искане ще бъдат ограниченията върху това колко бързо американската отбранителна индустрия ще може да увеличи производството – времева рамка, ограничена от броя на наличните работници, производствените мощности и критичните материали, необходими за изграждането на най-сложните оръжия на армията, твърдят експерти.

„Простото изсипване на много пари в индустриалната база не означава непременно, че ще получите нещата по-скоро, но определено няма да ги получите по-скоро, ако не го направите“, каза Илейн Маккъскър, бивш временно изпълняващ длъжността контрольор на Пентагона, която сега анализира оборонния бюджет в American Enterprise Institute.

Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 16 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 17 минути

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф"

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

Свят Преди 2 часа

„Съединените щати не знаеха нищо за тази конкретна атака, а държавата Катар по никакъв начин не е участвала в нея, нито е имала каквато и да е представа, че тя ще се случи“, написа Тръмп в Truth Social

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

България Преди 2 часа

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

.

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 2 часа

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

ЦИК обяви за недействителни част от регистрациите на кандидат-депутати

България Преди 2 часа

Причината са нарушения на изискванията на Изборния кодекс

