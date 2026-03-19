Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

П ентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран, според висш служител на администрацията – огромна нова сума, която почти сигурно ще срещне съпротива от страна на законодателите, противопоставящи се на конфликта, съобщава The Washington Post .

Тази цифра далеч надхвърля разходите за мащабната кампания от въздушни удари на администрацията до момента. Вместо това тя цели спешно увеличаване на производството на критични оръжия, изразходвани в момент, когато американските и израелските сили са поразили хиляди цели през последните три седмици, според трима други източници, запознати с въпроса, които потвърдиха, че Министерството на отбраната търси пакети с такъв размер.

Подобно на други източници за тази статия, лицата говориха при условие за анонимност, за да опишат чувствителното планиране на администрацията.

Остава неясно колко точно ще поиска Белият дом от конгресмените за одобрение. Някои служители на Белия дом не смятат, че искането на Пентагона има реалистичен шанс да бъде прието в Конгреса, каза висшият служител. Пентагонът е предложил няколко различни варианта за финансиране през последните две седмици, според служителя и трима други запознати с темата.

Искането за финансиране вероятно ще предизвика голяма политическа битка в Конгреса, тъй като обществената подкрепа за усилията остава слаба, а демократите са остро критични. Републиканците дадоха сигнали за подкрепа на предстоящото допълнително искане, но не са се ангажирали със законодателна стратегия, нито са намерили ясен път за преодоляване на прага от 60 гласа в Сената.

Президентът Доналд Тръмп водеше кампания за прекратяване на американските авантюри в чужбина и често атакуваше администрацията на Байдън за сумите, одобрени за финансиране на войната в Украйна. До декември Конгресът беше одобрил приблизително 188 милиарда долара разходи за войната в Украйна, според специалния генерален инспектор на САЩ за операция „Атлантическа решимост“.

Министерството на отбраната отказа коментар, а Белият дом не отговори веднага на запитванията за коментар.

Разходите за войната в Иран нараснаха бързо, надхвърляйки 11 милиарда долара само през първата седмица, според множество служители. Малко след като съвместната американско-израелска кампания започна в края на миналия месец, администрацията на Тръмп започна да подготвя допълнително искане за финансиране, за да помогне за покриване на разходите – процес, който често е необходим, за да се гарантира, че армията може да поддържа готовността си за защита срещу заплахи по света дори по време на война.

В рамките на Пентагона усилията бяха ръководени от заместник-министъра на отбраната Стивън Файнбърг, който през последната година се фокусира върху американската отбранителна индустрия и увеличаването на производството на прецизни боеприпаси, които бяха бързо изчерпани от войната, според двама души.

Офисът на Файнбърг подготви редица пакети в опит бързо да реши проблема с недостига на боеприпаси в Пентагона и да стимулира понякога мудната отбранителна индустрия на страната, каза един от източниците.

Още преди войната в Иран Тръмп призова за бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара – увеличение с над 50 процента спрямо предходната година. Остава неясно как и дали допълнителното искане ще бъде включено в тази сума. Службата за управление и бюджет към Белия дом възрази срещу общата сума в рамките на вътрешни дискусии, заявявайки, че тя е твърде голяма.

Сенатор Том Котън (републиканец от Арканзас), председател на комисията по разузнаване в Сената, също притисна администрацията да включи допълнително финансиране за разузнавателната общност в крайния си пакет.

Експертите казват, че предстоящата битка за искането на Пентагона вероятно ще бъде тест за популярността на войната, тъй като се очаква критиците да се опитат да отхвърлят мярката като сигнал за тяхното несъгласие с участието на САЩ в конфликта.

„Направихме някои оценки на разходите за войната въз основа на ограничените налични данни, но има огромна несигурност и Конгресът иска да знае каква е сметката“, каза Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания – мозъчен тръст, базиран във Вашингтон. „Ако администрацията поиска повече пари, ще има голяма политическа битка, защото всички антивоенни настроения ще се фокусират върху това искане.“

Допълнителен проблем за всяко искане ще бъдат ограниченията върху това колко бързо американската отбранителна индустрия ще може да увеличи производството – времева рамка, ограничена от броя на наличните работници, производствените мощности и критичните материали, необходими за изграждането на най-сложните оръжия на армията, твърдят експерти.

„Простото изсипване на много пари в индустриалната база не означава непременно, че ще получите нещата по-скоро, но определено няма да ги получите по-скоро, ако не го направите“, каза Илейн Маккъскър, бивш временно изпълняващ длъжността контрольор на Пентагона, която сега анализира оборонния бюджет в American Enterprise Institute.