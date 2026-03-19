Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Любопитно

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

19 март 2026, 11:45
Източник: Getty Images

С лед три появи с тиара през 2025 г., Кейт Мидълтън дебютира с първото си кралско бижу за годината по време на държавното посещение на Нигерия. Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, помагайки на крал Чарлз и кралица Камила да посрещнат президента и първата дама на Нигерия с блестящ банкет в замъка Уиндзор в сряда, 18 март.

Източник: Getty Images

За случая 44-годишната принцеса Кейт избра любимото си кралско бижу: тиарата „Любовен възел“ (Lover's Knot) на кралица Мери. От петте тиари, които е носила през кралския си живот, този аксесоар, носен често и от принцеса Даяна, е нейният най-популярен избор. Кейт носи същата тиара два пъти и през 2025 г. – за държавните банкети в чест на президентите на САЩ и Франция.

Любопитен детайл е, че тиарата „Любовен възел“ (Lover's Knot), макар и изключително красива, е известна сред кралските особи със своята специфична „тежест“. Изработена през 1913 г. за кралица Мери, тя се състои от 19 диамантени възела, от които висят масивни капковидни перли. Покойната принцеса Даяна, за която това бе любимото бижу, често споделяше, че тиарата е толкова тежка, че ѝ причинява силно главоболие след няколко часа носене. Въпреки физическия дискомфорт и специфичния звук, който перлите издават при всяко движение, Кейт Мидълтън продължава да залага именно на този исторически аксесоар, превръщайки го в символ на приемственост и почит към паметта на своята свекърва.

Принцесата на Уелс бе заложила и на рокля от Andrew Gn, като зеленият цвят вероятно е умишлен жест към флага на Нигерия, и обеци от колекцията на покойната кралица Елизабет. Аксесоарите ѝ включваха още Кралския семеен орден на крал Чарлз (значка с портрета на монарха), както и лентата и звездата на Кралския викториански орден.

Блясък в зелено и диаманти: Ослепителната Кейт Мидълтън в замъка Уиндзор
24 снимки
Откакто се присъедини към кралското семейство, принцесата е носила пет различни тиари за събития като държавни банкети, дипломатически приеми и кралски сватби, като първият ѝ такъв момент бе на сватбата ѝ през април 2011 г.

На последния държавен банкет през декември, при посещението на германския президент, принцеса Кейт носи най-голямата си тиара до момента: „Ориенталският цирклет“ на кралица Виктория. Изборът тогава също бе дипломатичен жест към германските гости – бижуто е изработено през 1853 г. за кралица Виктория под ръководството на съпруга ѝ принц Алберт, който е родом от Германия.

Източник: Getty Images

Държавните посещения, които се координират между Министерството на външните работи и Кралското домакинство за укрепване на връзките между държавите, обикновено включват държавен банкет през първата вечер от визитата.

Банкетът в чест на Нигерия се провежда в замъка Уиндзор, както и много от последните държавни посещения в Обединеното кралство. Въпреки че Бъкингамският дворец в Лондон е традиционното място за подобни визити, в момента там текат мащабни реновации.

Масата за банкета бе разположена в залата „Сейнт Джордж“ – мястото, където гостите на сватбата на принц Хари и Меган Маркъл се събраха за прием през май 2018 г. – и събра 160 души. Персоналът на двореца започна подредбата на масата още в неделя, като великолепните цветни аранжировки, използващи цветя от градините на Уиндзор и Бъкингамския дворец, бяха сред последните добавени детайли.

Кейт Мидълтън носи най-грандиозната си тиара досега
10 снимки
Принцът и принцесата на Уелс започнаха да поемат повече отговорности при държавните посещения след възкачването на крал Чарлз на престола, което направи Уилям престолонаследник. Те бяха неразделна част от трите държавни визити през 2025 г., по време на които кралските особи приветстваха лидерите на Франция, Германия и Съединените щати.

10 снимки
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Тиара Любовен възел Кралски бижута Държавни посещения Нигерия Замък Уиндзор Кралски банкет Принцеса Даяна Кралско семейство
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

България Преди 7 минути

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 16 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

България Преди 44 минути

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 59 минути

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

<p>Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за войната в Иран</p>

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 1 час

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Свят Преди 1 час

Цената на синьото гориво в Европа удари 74 евро за мегаватчас след атака срещу рафинерията в Рас Лафан. Катарската отбрана потвърди за два големи пожара в индустриалната зона, докато Техеран официално пое отговорност за ударите

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Орлин Горанов кацна на родна земя

Edna.bg

Без сцена и светлини: Енрике Иглесиас сподели сантиментланла снимка

Edna.bg

Стоичков: България има много диаманти и от нас зависи дали ще ги шлифоваме

Gong.bg

Обявиха новото партньорство на Академията на ЦСКА

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg