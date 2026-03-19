Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

С лед три появи с тиара през 2025 г., Кейт Мидълтън дебютира с първото си кралско бижу за годината по време на държавното посещение на Нигерия. Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, помагайки на крал Чарлз и кралица Камила да посрещнат президента и първата дама на Нигерия с блестящ банкет в замъка Уиндзор в сряда, 18 март.

Източник: Getty Images

За случая 44-годишната принцеса Кейт избра любимото си кралско бижу: тиарата „Любовен възел“ (Lover's Knot) на кралица Мери. От петте тиари, които е носила през кралския си живот, този аксесоар, носен често и от принцеса Даяна, е нейният най-популярен избор. Кейт носи същата тиара два пъти и през 2025 г. – за държавните банкети в чест на президентите на САЩ и Франция.

Любопитен детайл е, че тиарата „Любовен възел“ (Lover's Knot), макар и изключително красива, е известна сред кралските особи със своята специфична „тежест“. Изработена през 1913 г. за кралица Мери, тя се състои от 19 диамантени възела, от които висят масивни капковидни перли. Покойната принцеса Даяна, за която това бе любимото бижу, често споделяше, че тиарата е толкова тежка, че ѝ причинява силно главоболие след няколко часа носене. Въпреки физическия дискомфорт и специфичния звук, който перлите издават при всяко движение, Кейт Мидълтън продължава да залага именно на този исторически аксесоар, превръщайки го в символ на приемственост и почит към паметта на своята свекърва.

Diana when she was Princess of Wales mostly wore 2 Tiaras, the Lovers Knot Tiara and the Spencer Tiara. pic.twitter.com/J2XMZG7Al9 — DiemCee (@pbart27) October 13, 2025

Принцесата на Уелс бе заложила и на рокля от Andrew Gn, като зеленият цвят вероятно е умишлен жест към флага на Нигерия, и обеци от колекцията на покойната кралица Елизабет. Аксесоарите ѝ включваха още Кралския семеен орден на крал Чарлз (значка с портрета на монарха), както и лентата и звездата на Кралския викториански орден.

Откакто се присъедини към кралското семейство, принцесата е носила пет различни тиари за събития като държавни банкети, дипломатически приеми и кралски сватби, като първият ѝ такъв момент бе на сватбата ѝ през април 2011 г.

На последния държавен банкет през декември, при посещението на германския президент, принцеса Кейт носи най-голямата си тиара до момента: „Ориенталският цирклет“ на кралица Виктория. Изборът тогава също бе дипломатичен жест към германските гости – бижуто е изработено през 1853 г. за кралица Виктория под ръководството на съпруга ѝ принц Алберт, който е родом от Германия.

Източник: Getty Images

Държавните посещения, които се координират между Министерството на външните работи и Кралското домакинство за укрепване на връзките между държавите, обикновено включват държавен банкет през първата вечер от визитата.

🇬🇧🇺🇸 La princesa de Gales luce, como ya es tradición, la icónica tiara Lover’s Knot, conocida en español como el Nudo de los Amantes. Esta fascinante pieza, coronada con perlas y diamantes, tiene una historia que se remonta a 1913, cuando fue encargada por la reina Mary a la… pic.twitter.com/Hj3Cte7u02 — Jose Moreno (@Josemn1_) September 17, 2025

Банкетът в чест на Нигерия се провежда в замъка Уиндзор, както и много от последните държавни посещения в Обединеното кралство. Въпреки че Бъкингамският дворец в Лондон е традиционното място за подобни визити, в момента там текат мащабни реновации.

Масата за банкета бе разположена в залата „Сейнт Джордж“ – мястото, където гостите на сватбата на принц Хари и Меган Маркъл се събраха за прием през май 2018 г. – и събра 160 души. Персоналът на двореца започна подредбата на масата още в неделя, като великолепните цветни аранжировки, използващи цветя от градините на Уиндзор и Бъкингамския дворец, бяха сред последните добавени детайли.

Принцът и принцесата на Уелс започнаха да поемат повече отговорности при държавните посещения след възкачването на крал Чарлз на престола, което направи Уилям престолонаследник. Те бяха неразделна част от трите държавни визити през 2025 г., по време на които кралските особи приветстваха лидерите на Франция, Германия и Съединените щати.