Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

19 март 2026, 11:03
М енингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък.

Макар причинителите да могат да бъдат вируси, гъбички или паразити, бактериалният менингит е този, който предизвиква истинска тревога в здравните системи.

Сред неговите разновидности менингококът от група B (MenB) заема централно място като особено агресивен патоген. Той не е просто статистическа единица, а биологичен агент, способен да предизвика тежък сепсис и необратими неврологични увреждания за по-малко от 24 часа.

  • Механизъм на заразяване и биологичен „взрив“

Разпространението на менингококовата инфекция е тясно свързано с човешката близост, което обяснява защо младите хора в затворени общности – като студенти в общежития или посетители на оживени клубове – са най-рисковата група.

Бактерията Neisseria meningitidis се предава по капков път чрез слюнка и респираторни секрети при кашляне, кихане или споделяне на предмети. Парадоксът на това заболяване е, че много хора са „здрави носители“, които пренасят бактерията в гърлото си, без да се разболеят, но могат да я предадат на човек с по-слаба имунна защита.

Веднъж попаднала в кръвния поток, инфекцията може да се развие „експлозивно“, като токсините, отделяни от бактериите, увреждат кръвоносните съдове и органите, водейки до характерния обрив, който не изчезва при натиск – ясен сигнал за критично състояние.

  • Битката за живот: Терапия и прогнози

Лечението на бактериалния менингит е състезание с времето, в което всяка минута е от значение. Веднага след съмнение за инфекция се започва интензивна венозна антибиотична терапия, често още преди да са излезли окончателните резултати от лумбалната пункция.

Въпреки напредъка на интензивните грижи, смъртността при бактериалните форми остава висока – около 10% до 15% от заболелите губят живота си.

Още по-тревожна е статистиката за оцелелите: един на всеки петима остава с доживотни последици, включително загуба на слуха, ампутация на крайници поради гангрена или сериозни когнитивни дефицити. Тези данни превръщат менингита в социално значим проблем, който далеч надхвърля рамките на клиничния случай.

  • Ваксинационният щит: Ефективност и глобални стандарти

Превенцията чрез имунизация е единственият доказан начин за овладяване на мащабни огнища. Ваксините срещу менингококи са специфични за различните серогрупи (A, C, W, Y и B). Докато ваксината MenACWY е широко разпространена в националните програми на много държави, имунизацията срещу MenB е по-нова и технологично сложна.

Проучвания на британската Агенция за здравна сигурност (UKHSA) показват, че ваксината срещу щам B е изключително ефективна при кърмачета, като намалява случаите в тази възрастова група с над 70%.

Предизвикателството пред здравните власти обаче остава икономическата ефективност при по-големите възрастови групи, тъй като ваксината изисква специфичен режим и невинаги осигурява дълготраен „стаден имунитет“, което налага често преразглеждане на критериите за безплатен прием.

  • Ситуацията в България: Между задължението и личния избор

Българската здравна система следва стриктни, но специфични правила по отношение на менингококовите инфекции. В актуалния Имунизационен календар на Република България е включена задължителна ваксинация срещу Haemophilus influenzae тип B (също причинител на менингит), която се прилага на кърмачета в три дози като част от шесткомпонентната ваксина.

По отношение на менингококовите инфекции (щамове A, C, W, Y и B), ситуацията е различна – те попадат в категорията на препоръчителните ваксини. Това означава, че държавата не осигурява безплатни ваксини за тези щамове в масовия случай.

Родителите, които желаят да защитят децата си срещу MenB или комбинираните щамове ACWY, трябва да закупят ваксините от аптечната мрежа по лекарско предписание, като цената е изцяло за сметка на пациента.

Въпреки че не са задължителни, епидемиолозите силно препоръчват тези имунизации за деца, пътуващи в чужбина или живеещи в колективи, предвид тежестта на потенциалното заболяване.

