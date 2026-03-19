Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

А дреси, автомобили и граждани са проверени при специализирана полицейска операция за предотвратяване и недопускане нарушения, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Операцията е проведена в сряда на територията на Районно управление – Павликени. Проверени са 11 адреса в селата Върбовка и Бяла черква. Съставени са девет предупредителни протокола, образувани са четири преписки за кражба на дърва и една преписка за кражба на бензин.

Разкрито е едно престъпление, мъж е задържан за срок до 24 часа за кражба на газов пистолет.

Проверени са още 79 автомобила и 137 граждани. Наложени са пет глоби по фиш и са връчени два електронни фиша. Операцията е реализирана с участието на служители от Районното управление в Павликени, Областната дирекция на МВР във Велико Търново и Зонално жандармерийско управление – Русе.

Също вчера следобед, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие и недопускане на нарушения, свързани с изборното законодателство, в Стражица, в момент на източване на гориво от товарен автомобил е установен 26-годишен мъж. В намиращ се в близост фургон, приспособен като гараж, са установени още туби с гориво, с обща вместимост от 277 литра. Извършен е оглед на автомобила и е образувано досъдебно производство.

Такива акции бяха проведени и в областите Бургас, Варна, Хасково, Пазарджик.