Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group, един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове, обяви днес, че е постигнал споразумение за придобиване на 100% от „Престиж-96“ АД („Престиж“), водещ български производител на сладки изделия. Сделката представлява една от най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия в България през последните години и идва малко след присъединяването на страната към еврозоната.

Основана през 1996 г., „Престиж“ е една от най-разпознаваемите компании в бързооборотния сектор в България и пазарен лидер в категориите, в които оперира - бисквити, вафли и мини кейкове. Компанията е изградила силни и устойчиви позиции на българския пазар, като същевременно разширява международното си присъствие и днес продуктите ѝ се предлагат в над 30 държави по света.

Придобиването представлява важен етап в дългосрочната стратегия за развитие на Valeo Foods Group, насочена към придобиване на водещи и емблематични местни марки в рамките на продължаващата експанзия на компанията в Европа. Като осмото придобиване на групата от 2022 г. насам, „Престиж“ затвърждава амбицията ѝ да укрепи позицията си като водещ европейски производител на сладки изделия.

Очаква се интеграцията на „Престиж“ в групата да създаде значителна стратегическа стойност. Обединеният бизнес ще ускори растежа в България чрез създаване на възможности за разширяване на портфолиото и надграждане на силните търговски партньорства на „Престиж“. Сделката също така създава перспективи за навлизане в нови категории и разширяване на международното присъствие на Valeo Foods Group чрез използване на експортния потенциал на двете организации на съществуващите и нови пазари.

В допълнение, „Престиж“ разполага със съвременна и поддържана със значителни инвестиции производствена и складова база, което ще увеличи капацитета, оперативната гъвкавост и цялостната ефективност на групата.

Опитният мениджмънт екип на „Престиж“ споделя ангажимента на Valeo Foods към качество, оперативно съвършенство и дългосрочна устойчивост на бизнеса. Тяхната експертиза и силната културна съвместимост ще имат ключова роля за реализирането на амбицията на групата да се утвърди като безспорен европейски лидер в сегмента на сладките изделия.

Роналд Керс, главен изпълнителен директор на Valeo Foods Group, коментира: „Престиж“ е изключителна компания с отлични марки, силна пазарна позиция и висококвалифициран екип. Съчетаването на експертизата на „Престиж“ в продуктовите категории с мащаба на мрежата на Valeo Foods открива значителни възможности за ускоряване на растежа, навлизане на нови пазари и предлагане на още повече обичани продукти на потребителите в Европа. Това придобиване представлява ясна инвестиция в дългосрочен и устойчив растеж, като добавя възможности, които естествено допълват основния ни бизнес. Очакваме с нетърпение да приветстваме екипа на „Престиж“ и да се развиваме заедно.“

Дарина Стоянова, главен изпълнителен директор на „Престиж“, сподели: „Престиж“ се утвърди като една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия в България благодарение на отдадеността на нашия екип и доверието на потребителите. Присъединяването към Valeo Foods ни предоставя още по-силна платформа за надграждане на този успех. Комбинирайки любимите марки на „Престиж“ с международния мащаб и възможности на Valeo Foods, виждаме огромен потенциал за развитие на бизнеса, навлизане на нови пазари, както и да продължаваме да създаваме продукти, обичани от потребителите.“

Сделката подлежи на обичайните регулаторни одобрения в България. Финансовите параметри на сделката няма да бъдат оповестявани.