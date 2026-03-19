Свят

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Това беше първият публичен брифинг на разузнаването от началото на войната срещу Иран, която започна в края на февруари и се проведе ден след като високопоставен ръководител в борбата с тероризма подаде оставка, заявявайки, че Иран не е представлявал непосредствена заплаха за САЩ

19 март 2026, 11:31
Източник: GettyImages

Н ай-високопоставеният служител в разузнаването на САЩ заяви в сряда, че иранският режим е „непокътнат“, но „до голяма степен отслабен“, съобщава Би Би Си (BBC).

Директорът на националното разузнаване Тулси Габард и други висши представители на администрацията на Тръмп свидетелстваха повече от два часа на изслушване в Конгреса относно глобалните заплахи за САЩ.

Това беше първият публичен брифинг на разузнаването от началото на войната срещу Иран, която започна в края на февруари и се проведе ден след като високопоставен ръководител в борбата с тероризма подаде оставка, заявявайки, че Иран не е представлявал непосредствена заплаха за САЩ.

Габард, която координира разузнавателните операции на страната, също заяви, че САЩ са предвиждали проблеми в Ормузкия проток – жизненоважен корабоплавателен маршрут. 

„Разузнавателната общност оценява, че режимът в Иран изглежда е непокътнат, но до голяма степен отслабен поради атаките срещу неговото ръководство и военни способности“, каза тя.

Появявайки се заедно с ръководителите на ЦРУ, ФБР, Агенцията за национална сигурност и Разузнавателната агенция към Министерството на отбраната, Габард отказа да отговори, когато многократно беше попитана от сенатора демократ Джон Ософ дали е смятала Иран за непосредствена заплаха.

„Единственият човек, който може да определи какво е и какво не е непосредствена заплаха, е президентът“, заяви тя.

От началото на войната законодатели и коментатори и от двете партии поставят въпроса защо САЩ са атакували Ислямската република и дали администрацията на Тръмп е била наясно с потенциалните проблеми в Ормузкия проток на южното крайбрежие на Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са атакували основно защото Иран е разработвал ядрени оръжия, което е заплашвало САЩ и Израел.

Във вторник Джо Кент подаде оставка от поста си като директор на Националния център за борба с тероризма, като в публично публикувано писмо за оставка заяви, че Иран не е представлявал „непосредствена заплаха“ за САЩ и разкритикува Тръмп за войната.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви в сряда, че не е съгласен с Кент. „Смятам, че Иран е постоянна заплаха за Съединените щати за продължителен период от време и в момента представлява непосредствена заплаха“, каза той.

Габард заяви, че ударите на САЩ и Израел в Близкия изток са „до голяма степен унищожили“ военните способности на Иран. Тя също така каза, че разузнавателната общност е оценила, че „Иран се опитва да се възстанови от тежките щети по ядрената си инфраструктура, понесени по време на 12-дневната война, и продължава да отказва да спазва ядрените си задължения“.

САЩ и Израел атакуваха Иран в продължение на 12 дни през юни 2025 г. с цел да унищожат възможните му способности за производство на ядрена бомба.

В писмени бележки, подготвени за изслушването, Габард е заявила, че тези атаки са „унищожили напълно“ програмата за обогатяване на уран на Иран и че Иран не е предприел „никакви усилия“ да я възстанови. Тя обаче не е прочела това твърдение на глас.

Когато сенаторът демократ Марк Уорнър попита Габард за това пропускане, тя отговори, че е трябвало да съкрати публичното си изказване, защото е „станало твърде дълго“.

„Значи сте избрали да пропуснете частите, които противоречат на президента“, отвърна Уорнър, посочвайки твърдението на Тръмп, че военните действия срещу Иран са били оправдани заради разработването на ядрени оръжия.

Законодателите също попитаха доколко разузнавателните служители са били въвлечени в решението на Тръмп да атакува Иран. Сенаторът независим Ангъс Кинг от щата Мейн попита дали те са били „в стаята“ с Тръмп, когато той е взел „окончателното решение“. Ратклиф изчисли, че е присъствал на „десетки и десетки“ срещи с президента, но не знае дали е имало „един конкретен момент“, в който е било взето решение.

Кинг също попита дали разузнавателните служители са информирали Тръмп, че Иран може потенциално да атакува Ормузкия проток по време на конфликт със САЩ. Иран на практика е затворил този жизненоважен маршрут за транспортиране на петрол от началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

„Президентът получава постоянно разузнавателни брифинги“, каза Ратклиф. Той добави, че Пентагонът се е подготвил Иран да удари „американски интереси в енергийни обекти в региона“ и е предприел „мерки за защита на силите“.

Разузнавателната общност е имала „дългогодишна оценка“, че Иран „вероятно ще задържи Ормузкия проток“, отбеляза Габард. Тя каза, че Министерството на отбраната на САЩ е предприело „предварителни мерки за планиране“ в резултат на тази оценка.

По темата

Източник: BBC    
разузнаване на САЩ Иран Война с Иран Ядрена програма Ормузки проток Администрация Тръмп Конгресни изслушвания Заплахи за САЩ Военни удари Ирански режим
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 16 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 17 минути

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф"

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 59 минути

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Свят Преди 1 час

Цената на синьото гориво в Европа удари 74 евро за мегаватчас след атака срещу рафинерията в Рас Лафан. Катарската отбрана потвърди за два големи пожара в индустриалната зона, докато Техеран официално пое отговорност за ударите

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

Калин Стоянов сезира прокуратурата за натиск от бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев

България Преди 2 часа

Той твърди, че има опити за репресии чрез МВР в Кърджали

.

Иран екзекутира трима души за убийство на полицаи и шпионаж

Свят Преди 2 часа

Според официално съобщение на властите в Техеран екзекутираните са действали от името на Израел и САЩ.

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Орлин Горанов кацна на родна земя

Edna.bg

Без сцена и светлини: Енрике Иглесиас сподели сантиментланла снимка

Edna.bg

Стоичков: България има много диаманти и от нас зависи дали ще ги шлифоваме

Gong.bg

Обявиха новото партньорство на Академията на ЦСКА

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg