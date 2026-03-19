Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Н ай-високопоставеният служител в разузнаването на САЩ заяви в сряда, че иранският режим е „непокътнат“, но „до голяма степен отслабен“, съобщава Би Би Си (BBC).

Директорът на националното разузнаване Тулси Габард и други висши представители на администрацията на Тръмп свидетелстваха повече от два часа на изслушване в Конгреса относно глобалните заплахи за САЩ.

Това беше първият публичен брифинг на разузнаването от началото на войната срещу Иран, която започна в края на февруари и се проведе ден след като високопоставен ръководител в борбата с тероризма подаде оставка, заявявайки, че Иран не е представлявал непосредствена заплаха за САЩ.

Габард, която координира разузнавателните операции на страната, също заяви, че САЩ са предвиждали проблеми в Ормузкия проток – жизненоважен корабоплавателен маршрут.

„Разузнавателната общност оценява, че режимът в Иран изглежда е непокътнат, но до голяма степен отслабен поради атаките срещу неговото ръководство и военни способности“, каза тя.

Появявайки се заедно с ръководителите на ЦРУ, ФБР, Агенцията за национална сигурност и Разузнавателната агенция към Министерството на отбраната, Габард отказа да отговори, когато многократно беше попитана от сенатора демократ Джон Ософ дали е смятала Иран за непосредствена заплаха.

„Единственият човек, който може да определи какво е и какво не е непосредствена заплаха, е президентът“, заяви тя.

От началото на войната законодатели и коментатори и от двете партии поставят въпроса защо САЩ са атакували Ислямската република и дали администрацията на Тръмп е била наясно с потенциалните проблеми в Ормузкия проток на южното крайбрежие на Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са атакували основно защото Иран е разработвал ядрени оръжия, което е заплашвало САЩ и Израел.

Във вторник Джо Кент подаде оставка от поста си като директор на Националния център за борба с тероризма, като в публично публикувано писмо за оставка заяви, че Иран не е представлявал „непосредствена заплаха“ за САЩ и разкритикува Тръмп за войната.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви в сряда, че не е съгласен с Кент. „Смятам, че Иран е постоянна заплаха за Съединените щати за продължителен период от време и в момента представлява непосредствена заплаха“, каза той.

Габард заяви, че ударите на САЩ и Израел в Близкия изток са „до голяма степен унищожили“ военните способности на Иран. Тя също така каза, че разузнавателната общност е оценила, че „Иран се опитва да се възстанови от тежките щети по ядрената си инфраструктура, понесени по време на 12-дневната война, и продължава да отказва да спазва ядрените си задължения“.

САЩ и Израел атакуваха Иран в продължение на 12 дни през юни 2025 г. с цел да унищожат възможните му способности за производство на ядрена бомба.

В писмени бележки, подготвени за изслушването, Габард е заявила, че тези атаки са „унищожили напълно“ програмата за обогатяване на уран на Иран и че Иран не е предприел „никакви усилия“ да я възстанови. Тя обаче не е прочела това твърдение на глас.

Когато сенаторът демократ Марк Уорнър попита Габард за това пропускане, тя отговори, че е трябвало да съкрати публичното си изказване, защото е „станало твърде дълго“.

„Значи сте избрали да пропуснете частите, които противоречат на президента“, отвърна Уорнър, посочвайки твърдението на Тръмп, че военните действия срещу Иран са били оправдани заради разработването на ядрени оръжия.

Законодателите също попитаха доколко разузнавателните служители са били въвлечени в решението на Тръмп да атакува Иран. Сенаторът независим Ангъс Кинг от щата Мейн попита дали те са били „в стаята“ с Тръмп, когато той е взел „окончателното решение“. Ратклиф изчисли, че е присъствал на „десетки и десетки“ срещи с президента, но не знае дали е имало „един конкретен момент“, в който е било взето решение.

Кинг също попита дали разузнавателните служители са информирали Тръмп, че Иран може потенциално да атакува Ормузкия проток по време на конфликт със САЩ. Иран на практика е затворил този жизненоважен маршрут за транспортиране на петрол от началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

„Президентът получава постоянно разузнавателни брифинги“, каза Ратклиф. Той добави, че Пентагонът се е подготвил Иран да удари „американски интереси в енергийни обекти в региона“ и е предприел „мерки за защита на силите“.

Разузнавателната общност е имала „дългогодишна оценка“, че Иран „вероятно ще задържи Ормузкия проток“, отбеляза Габард. Тя каза, че Министерството на отбраната на САЩ е предприело „предварителни мерки за планиране“ в резултат на тази оценка.