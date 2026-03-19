Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

С лед динамичния зимен сезон, българите могат да отдъхнат – масова вълна от нови респираторни инфекции през пролетта не се очаква.

Това потвърди пред Vesti.bg микробиологът и бивш директор на Национален център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. По думите му, специфичното развитие на грипната вълна тази година е основният фактор за спокойната прогноза.

„Не се очаква епидемия от респираторни или сезонни инфекции през пролетта на тази година. Причината е, че грипната епидемия дойде по-късно и броят на засегнатите хора беше многократно по-малък от миналата година“, пояснява проф. Кантарджиев.

Макар общата картина да е благоприятна, през последните седмици микробиологът наблюдава повишена активност на респираторния синцитиален вирус. Той представлява сериозно предизвикателство за имунната система на новородените и малките деца. Най-засегнати са кърмачетата до 1-годишна възраст, а най-рискови са децата до 5-годишна възраст.

Проф. Кантарджиев подчерта, че благодарение на бързата реакция на здравните власти и широката информационна кампания в медиите, потенциалните огнища на опасни инфекциозни заболявания са били успешно ликвидирани.

„Успяхме да ликвидираме заплахата от коклюш в нашето общество. Същото важи и за случая на морбили отпреди четири седмици – той е локализиран и не допуснахме епидемично разпространение, каквото виждаме в някои западноевропейски държави“, допълни той.

Успехът при овладяването на тези случаи показва значението на превенцията и бързата изолация, които са предотвратили сценария, пред който са изправени редица страни в Европа в момента.