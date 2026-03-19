Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Въпреки края на зимата, здравната ситуация в страната остава стабилна. Опасността от морбили и коклюш е овладяна, а грипът отстъпва

Елена Дремова Елена Дремова

19 март 2026, 11:40
Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата
С лед динамичния зимен сезон, българите могат да отдъхнат – масова вълна от нови респираторни инфекции през пролетта не се очаква.

Това потвърди пред Vesti.bg микробиологът и бивш директор на Национален център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. По думите му, специфичното развитие на грипната вълна тази година е основният фактор за спокойната прогноза.

„Не се очаква епидемия от респираторни или сезонни инфекции през пролетта на тази година. Причината е, че грипната епидемия дойде по-късно и броят на засегнатите хора беше многократно по-малък от миналата година“, пояснява проф. Кантарджиев.

Макар общата картина да е благоприятна, през последните седмици микробиологът наблюдава повишена активност на респираторния синцитиален вирус. Той представлява сериозно предизвикателство за имунната система на новородените и малките деца. Най-засегнати са кърмачетата до 1-годишна възраст, а най-рискови са децата до 5-годишна възраст.

Проф. Кантарджиев подчерта, че благодарение на бързата реакция на здравните власти и широката информационна кампания в медиите, потенциалните огнища на опасни инфекциозни заболявания са били успешно ликвидирани.

„Успяхме да ликвидираме заплахата от коклюш в нашето общество. Същото важи и за случая на морбили отпреди четири седмици – той е локализиран и не допуснахме епидемично разпространение, каквото виждаме в някои западноевропейски държави“, допълни той.

Успехът при овладяването на тези случаи показва значението на превенцията и бързата изолация, които са предотвратили сценария, пред който са изправени редица страни в Европа в момента.

Редактор: Елена Дремова
По темата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 2 дни
Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 15 минути

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 16 минути

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 58 минути

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 1 час

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

България Преди 1 час

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Свят Преди 1 час

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

НАП внедрява система с изкуствен интелект

България Преди 1 час

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Студенти се редят на опашка в Кент за поставяне на ваксина срещу менингит B

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно“, случаите растат бързо

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

<p>Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за войната в Иран</p>

Сметката на войната: Пентагонът поиска рекордните 200 милиарда долара за ударите в Иран

Свят Преди 1 час

Някои служители на Белия дом не вярват, че искането на Министерството на отбраната има реалистичен шанс да бъде одобрено в Конгреса, заяви висш служител на администрацията

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Valeo Foods Group ускорява развитието си в Източна Европа с придобиването на „Престиж-96“ АД, водещ български производител на сладки изделия

Пари Преди 1 час

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Цената на газа скочи с 35% в Европа след ирански ракети в сърцето на Катар

Свят Преди 1 час

Цената на синьото гориво в Европа удари 74 евро за мегаватчас след атака срещу рафинерията в Рас Лафан. Катарската отбрана потвърди за два големи пожара в индустриалната зона, докато Техеран официално пое отговорност за ударите

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

България Преди 1 час

Бебетата вече ще се тестват за още три тежки диагнози, сред които спинална мускулна атрофия и муковисцидоза

Мъж загина при пожар в София

Мъж загина при пожар в София

България Преди 2 часа

Късо съединение в електрическо одеяло е вероятната причина за инцидента

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

България Преди 2 часа

От 1 март досега са санкционирани 250 водачи

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

Спецакция на полицията в Стара Загора, има задържани

България Преди 2 часа

Операцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, както и към предотвратяване на изборни нарушения и нарушения на Закона за движение по пътищата

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши с унищожение на целия Южен Парс, ако Иран атакува Катар

Свят Преди 2 часа

„Съединените щати не знаеха нищо за тази конкретна атака, а държавата Катар по никакъв начин не е участвала в нея, нито е имала каквато и да е представа, че тя ще се случи“, написа Тръмп в Truth Social

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Орлин Горанов кацна на родна земя

Edna.bg

Без сцена и светлини: Енрике Иглесиас сподели сантиментланла снимка

Edna.bg

Стоичков: България има много диаманти и от нас зависи дали ще ги шлифоваме

Gong.bg

Обявиха новото партньорство на Академията на ЦСКА

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg