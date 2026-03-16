И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Роклята на Кара се отличаваше с мрежесто горнище с дълги ръкави, украсено с блестящи детайли в червено, бяло и тъмносиньо, имитиращи човешката мускулатура, което преливаше в елегантна черна пола

16 март 2026, 14:46
Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби

Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби
Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"
Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе
Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на

Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026
Ефектът „уау“ на

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада
От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“
Майкъл Б. Джордан спечели първия си

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

К ара Делевин се появи с ексцентрична „мускулна рокля“ на традиционното парти на Vanity Fair след церемонията по връчването на „Оскарите“. Делевин се погрижи всички погледи да бъдат вперени в нея, залагайки на изключително провокативна визия в неделната вечер.

33-годишната манекенка демонстрира безупречната си фигура в привличащ вниманието „гол“ тоалет на червения килим в Музея на изкуствата в Лос Анджелис. Роклята на Кара се отличаваше с мрежесто горнище с дълги ръкави, украсено с блестящи детайли в червено, бяло и тъмносиньо, имитиращи човешката мускулатура, което преливаше в елегантна черна пола.

Звездата от модния подиум завърши визията си с чифт екстравагантни черно-бели боти до глезена, съчетани с дълги черни чорапи на райета. Косата ѝ бе прибрана в стегната опашка със страничен бретон, а акцент в стайлинга бяха ослепителните сребърни обеци.

Актрисата от „Отряд самоубийци“ премина сама по звездния червен килим, позирайки с усмивка пред фотографите.

Филмът „Битка след битка" сложи точка на сезона на наградите за 2026 г., печелейки приза за „Най-добър филм“. В нощта на големия триумф Майкъл Б. Джордан и Джеси Бъкли грабнаха най-престижните отличия за актьорско майсторство.

39-годишният Джордан шокира света на 98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, като победи Тимъти Шаламе в категорията „Най-добър актьор“ за ролята си в „Грешници“. Същевременно 36-годишната Бъкли бе обявена за „Най-добра актриса“ за превъплъщението си в „Хамнет“ по време на събитието в театър „Долби“ в Лос Анджелис.

Режисьорът Пол Томас Андерсън прие голямата награда на вечерта заедно с Теяна Тейлър и целия екип. Филмът се превърна в абсолютен фаворит с общо шест статуетки. Американският трилър с елементи на черна комедия триумфира в сериозна конкуренция с ленти като "Бугония", "Формула1", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Грешници" и Train Dreams („Влак мечти“).

Продукцията с участието на Леонардо ди Каприо „Битка след битка“ разказва за група бивши революционери, които се обединяват, за да спасят дъщерята на свой приятел, след като стар враг се появява отново след 16 години.

  • Изненадите в мъжката категория

Най-обсъжданият момент на вечерта несъмнено бе победата на Майкъл Б. Джордан за главната му роля във филма на Райън Куглър „Грешници“. Той успя да изпревари сочения за фаворит през целия сезон 30-годишен Тимъти Шаламе (Marty Supreme). В категорията бяха номинирани още Леонардо ди Каприо („Битка след битка“), Итън Хоук (Blue Moon) и Вагнер Моура (The Secret Agent).

Джордан не скри вълнението си, когато се качи на сцената, където бе посрещнат от миналогодишния победител Ейдриън Броуди. Сюжетът на „Грешници“ се върти около двама братя, които се завръщат в родния си град за ново начало, но се сблъскват с древно зло под формата на вампири. Любопитното е, че Джордан играе и двамата близнаци – сериозния Илайджа „Смоук“ Мур и жизнения Илайъс „Стак“ Мур.

  • Триумфът на Джеси Бъкли и Пол Томас Андерсън

Джеси Бъкли затвърди успешната си серия, печелейки „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в „Хамнет“. 36-годишната ирландка спечели в надпревара с Роуз Бърн (If I Had Legs I'd Kick You), Кейт Хъдсън (Song Sung Blue), Ренате Реинсве (Sentimental Value) и Ема Стоун (Bugonia).

Действието в „Хамнет“, базиран на едноименния роман, се развива в Англия през XVI век. Историята проследява Агнес и Уилям Шекспир (Бъкли и Пол Мескал), които губят сина си Хамнет по време на чумната епидемия.

„Битка след битка“ донесе на Пол Томас Андерсън и наградите за най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий. Междувременно Шон Пен, който спечели третия си „Оскар“ в кариерата, не присъстваше на церемонията. Името на 65-годишната холивудска звезда бе обявено от Киърън Кълкин в категорията за най-добра поддържаща мъжка роля. Остроумният Кълкин се пошегува от сцената: „Шон Пен не можа да бъде тук или просто не е искал, така че аз ще приема наградата от негово име.“

От Chanel до Armani: Най-впечатляващите визии от нощта на "Оскарите" 2026
16 снимки
Оскари
Оскари
Оскари
Оскари
  • Исторически победи и анимация

Ейми Мадиган грабна първата статуетка за вечерта. 75-годишната актриса ветеран бе отличена за най-добра поддържаща женска роля в мистичния хорър „Оръжия“ (Weapons) на Зак Крегар. Това бе една от най-оспорваните категории, в която тя се състезаваше с Ел Фанинг, Инга Ибсдотер Лилеос, Уунми Мосаку и Теяна Тейлър.

Райън Куглър най-накрая постигна първата си победа в категорията за най-добър оригинален сценарий за епичния „Грешници“. Една от най-емоционалните победи бе за Отъм Дюралд Аркапау, която взе приза за най-добра операторска работа за същия филм.

Модна полиция: Кой сбърка със стила на наградите „Оскар“ 2026
11 снимки
оскари зле облечен
оскари зле облечен
оскари зле облечен
Никол Кидман

В категорията за анимация история написа K-Pop Demon Hunters. Филмът на Netflix триумфира над заглавия като „Арко“, „Елио“, „Малката Амели или героят на дъжда“ и „Зоотрополис 2“. По-късно същата вечер продукцията влезе в историята за втори път, печелейки и „Оскар“ за най-добра оригинална песен за хита Golden. Песента победи конкуренцията в лицето на Даян Уорън, както и саундтраците към Sinners и Viva Verdi!.

Анимационният хит проследява членовете на световноизвестна K-pop група, които балансират между светлините на прожекторите и тайния си живот като ловци на демони.

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Политическият елит срещу „Златния отбор“ на шампионите влизат в битката за парламента

Заемат ли чужденци работните места у нас

Заемат ли чужденци работните места у нас

pariteni.bg
Как BMW се справя с кризата толкова добре

Как BMW се справя с кризата толкова добре

carmarket.bg
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 19 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 20 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 19 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 17 часа
Последни новини

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

България Преди 31 минути

Лечева призова исковите молби към Общото събрание да бъдат оттеглени

<p>Хаплива шега по адрес на Мелания Тръмп на &bdquo;Оскарите&ldquo;</p>

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите“

Свят Преди 34 минути

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Снимката е илюстративна

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Любопитно Преди 1 час

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

<p>Обявиха кои листи ще води Бойко Борисов</p>

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 1 час

Бойко Борисов традиционно ще води две листи

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Свят Преди 1 час

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

България Преди 2 часа

Изпълнителният съвет на „Да, България“ подаде сигнал до МВР, ДАНС и Върховна касационна прокуратура

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

„Безумни конспирации“: Хари и Меган с остра атака срещу нова книга за кралското семейство

Любопитно Преди 2 часа

Принц Хари и Меган Маркъл остро атакуваха новата книга на Том Бауър „Предателство“, определяйки я като „обсесия“, пълна с безумни конспирации. Скандалните разкрития за брака им и атаките срещу игрите Invictus предизвикаха вълна от негативни реакции

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

България Преди 2 часа

Фатален конфликт след употреба на наркотици: 28-годишен рецидивист направи пълни признания за смъртта на издирвания младеж

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

Дъжд и сняг за първа пролет: Какво време да очакваме до края на март

България Преди 2 часа

През втората половина на месеца времето влиза в динамична фаза

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Соня Йончева бе гост на наградите „Оскар”

Любопитно Преди 2 часа

Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

Свят Преди 2 часа

България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

След спечеления "Оскар": Шон Пен е в Киев

Свят Преди 2 часа

Пен получи отличието за ролята си във филма „Битка след битка“, но не присъства на церемонията

<p>Путин срещу Оруел: Битката за съзнанието на руското общество</p>

Подкрепят ли руснаците войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

Рейтингът на Путин продължава да е много висок, но социологическите данни най-вероятно не отговарят на истината, коментират експерти

Снимката е илюстративна

Не ги докосвайте: Топ 7 най-мръсни предмета в хотелската стая

Любопитно Преди 3 часа

Хотелите почистват стаите си редовно, но това не означава, че всичко е идеално чисто. Някои предмети се използват от десетки гости и получават по-малко внимание по време на почистването

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

Свят Преди 3 часа

"Точно преди или точно след излитането си дронът включва джипиес приемник, за да установи местоположението си"

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Иво Димчев подслади участниците в „Като две капки вода“ с ягоди

Edna.bg

Над 1000 души от цяла България танцуваха с кауза на Party in Pink™ Zumbathon® 2026

Edna.bg

Анчелоти към Валверде: Жалко, че нямаш бразилски паспорт

Gong.bg

Голямото оръжие на Лудогорец в битката за титлата

Gong.bg

Откриха застрелян мъж в кола в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

БАБХ откри растеж на бактерии и плесени в училищни сандвичи

Nova.bg