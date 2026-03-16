И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

К ара Делевин се появи с ексцентрична „мускулна рокля“ на традиционното парти на Vanity Fair след церемонията по връчването на „Оскарите“. Делевин се погрижи всички погледи да бъдат вперени в нея, залагайки на изключително провокативна визия в неделната вечер.

33-годишната манекенка демонстрира безупречната си фигура в привличащ вниманието „гол“ тоалет на червения килим в Музея на изкуствата в Лос Анджелис. Роклята на Кара се отличаваше с мрежесто горнище с дълги ръкави, украсено с блестящи детайли в червено, бяло и тъмносиньо, имитиращи човешката мускулатура, което преливаше в елегантна черна пола.

Звездата от модния подиум завърши визията си с чифт екстравагантни черно-бели боти до глезена, съчетани с дълги черни чорапи на райета. Косата ѝ бе прибрана в стегната опашка със страничен бретон, а акцент в стайлинга бяха ослепителните сребърни обеци.

Актрисата от „Отряд самоубийци“ премина сама по звездния червен килим, позирайки с усмивка пред фотографите.

Големите победители на вечерта

Филмът „Битка след битка" сложи точка на сезона на наградите за 2026 г., печелейки приза за „Най-добър филм“. В нощта на големия триумф Майкъл Б. Джордан и Джеси Бъкли грабнаха най-престижните отличия за актьорско майсторство.

39-годишният Джордан шокира света на 98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, като победи Тимъти Шаламе в категорията „Най-добър актьор“ за ролята си в „Грешници“. Същевременно 36-годишната Бъкли бе обявена за „Най-добра актриса“ за превъплъщението си в „Хамнет“ по време на събитието в театър „Долби“ в Лос Анджелис.

Режисьорът Пол Томас Андерсън прие голямата награда на вечерта заедно с Теяна Тейлър и целия екип. Филмът се превърна в абсолютен фаворит с общо шест статуетки. Американският трилър с елементи на черна комедия триумфира в сериозна конкуренция с ленти като "Бугония", "Формула1", "Франкенщайн", "Хамнет", "Върховният Марти", Тайният агент", "Сантиментална стойност", "Грешници" и Train Dreams („Влак мечти“).

Продукцията с участието на Леонардо ди Каприо „Битка след битка“ разказва за група бивши революционери, които се обединяват, за да спасят дъщерята на свой приятел, след като стар враг се появява отново след 16 години.

Изненадите в мъжката категория

Най-обсъжданият момент на вечерта несъмнено бе победата на Майкъл Б. Джордан за главната му роля във филма на Райън Куглър „Грешници“. Той успя да изпревари сочения за фаворит през целия сезон 30-годишен Тимъти Шаламе (Marty Supreme). В категорията бяха номинирани още Леонардо ди Каприо („Битка след битка“), Итън Хоук (Blue Moon) и Вагнер Моура (The Secret Agent).

Джордан не скри вълнението си, когато се качи на сцената, където бе посрещнат от миналогодишния победител Ейдриън Броуди. Сюжетът на „Грешници“ се върти около двама братя, които се завръщат в родния си град за ново начало, но се сблъскват с древно зло под формата на вампири. Любопитното е, че Джордан играе и двамата близнаци – сериозния Илайджа „Смоук“ Мур и жизнения Илайъс „Стак“ Мур.

Триумфът на Джеси Бъкли и Пол Томас Андерсън

Джеси Бъкли затвърди успешната си серия, печелейки „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в „Хамнет“. 36-годишната ирландка спечели в надпревара с Роуз Бърн (If I Had Legs I'd Kick You), Кейт Хъдсън (Song Sung Blue), Ренате Реинсве (Sentimental Value) и Ема Стоун (Bugonia).

Действието в „Хамнет“, базиран на едноименния роман, се развива в Англия през XVI век. Историята проследява Агнес и Уилям Шекспир (Бъкли и Пол Мескал), които губят сина си Хамнет по време на чумната епидемия.

„Битка след битка“ донесе на Пол Томас Андерсън и наградите за най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий. Междувременно Шон Пен, който спечели третия си „Оскар“ в кариерата, не присъстваше на церемонията. Името на 65-годишната холивудска звезда бе обявено от Киърън Кълкин в категорията за най-добра поддържаща мъжка роля. Остроумният Кълкин се пошегува от сцената: „Шон Пен не можа да бъде тук или просто не е искал, така че аз ще приема наградата от негово име.“

Исторически победи и анимация

Ейми Мадиган грабна първата статуетка за вечерта. 75-годишната актриса ветеран бе отличена за най-добра поддържаща женска роля в мистичния хорър „Оръжия“ (Weapons) на Зак Крегар. Това бе една от най-оспорваните категории, в която тя се състезаваше с Ел Фанинг, Инга Ибсдотер Лилеос, Уунми Мосаку и Теяна Тейлър.

Райън Куглър най-накрая постигна първата си победа в категорията за най-добър оригинален сценарий за епичния „Грешници“. Една от най-емоционалните победи бе за Отъм Дюралд Аркапау, която взе приза за най-добра операторска работа за същия филм.

В категорията за анимация история написа K-Pop Demon Hunters. Филмът на Netflix триумфира над заглавия като „Арко“, „Елио“, „Малката Амели или героят на дъжда“ и „Зоотрополис 2“. По-късно същата вечер продукцията влезе в историята за втори път, печелейки и „Оскар“ за най-добра оригинална песен за хита Golden. Песента победи конкуренцията в лицето на Даян Уорън, както и саундтраците към Sinners и Viva Verdi!.

Анимационният хит проследява членовете на световноизвестна K-pop група, които балансират между светлините на прожекторите и тайния си живот като ловци на демони.